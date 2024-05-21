ยกย่องทุกสรีระร่างกายของเด็กผู้หญิง
เปิดอกคุย
กีฬามอบแรงบันดาลใจและสร้างความสามัคคี ทั้งยังมอบโอกาสให้เราได้ยกย่องทุกสรีระร่างกายที่ล้วนสวยงามและมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ถึงอย่างนั้น ปัญหาด้านความมั่นใจในร่างกายของตัวเองก็ยังมีส่วนทำให้เด็กผู้หญิงเลิกเล่นกีฬาในอัตราที่มากกว่าเด็กผู้ชายถึง 2 เท่า แต่คุณมีพลังที่ช่วยเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา สังคมได้สร้างค่านิยมด้านรูปลักษณ์ของเด็กผู้หญิงที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยการโปรโมตนิยามของความงามแบบแคบๆ ซึ่งรวมถึงในวงการกีฬาด้วย เพื่อนๆ คนในครอบครัว โค้ชของเรา รวมถึงสื่อต่างๆ ได้หล่อหลอมสิ่งที่เราคิดว่าเป็น "สรีระในอุดมคติ" ของนักกีฬาขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ไม่มีทางทำได้และส่งผลกระทบแง่ลบต่อสภาพจิตใจของเด็กผู้หญิงและการมีส่วนร่วมในเกมกีฬา แต่เมื่อร่วมมือกัน เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่จะช่วยให้เด็กผู้หญิงมั่นใจในสรีระของตัวเองมากขึ้นไปพร้อมๆ กับการเล่นกีฬาที่ตัวเองชอบ
1. สร้างพื้นที่เล่นกีฬาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กผู้หญิง
สนับสนุนให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับเด็กผู้หญิง เช่น ห้องล็อกเกอร์หรือห้องน้ำ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสบายใจ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าพื้นที่เหล่านั้นมีแสงสว่างเพียงพอ ให้ความเป็นส่วนตัวในการเปลี่ยนเสื้อผ้า และควบคุมดูแลโดยผู้หญิง รวมถึงไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป เตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อาทิ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายและผ้าอนามัยไว้ให้หากทำได้ จุดประสงค์คือเพื่อช่วยให้เด็กผู้หญิงมีความเป็นส่วนตัว ปลอดภัย และรู้สึกสบายใจ โดยเฉพาะในช่วงที่ร่างกายกำลังเปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริมความเป็นตัวเองและการเป็นตัวแทน
ประเมินสภาพแวดล้อมด้านกีฬาของเด็กผู้หญิงและพิจารณาว่าปัจจัยใดอาจขัดขวางความเป็นปัจเจกและส่งเสริมภาพลักษณ์ในอุดมคติที่คับแคบ ตัวอย่างเช่น เด็กผู้หญิงได้เห็นสื่อโฆษณาที่แสดงภาพนักกีฬาแค่ในบางลักษณะเท่านั้น (ตัวผอมสูง สภาพร่างกายสมบูรณ์ และผิวขาว) หรือในห้องล็อกเกอร์มีแต่ข้อความสร้าง "แรงบันดาลใจ" ที่ส่งเสริมให้กินน้อยลงและฝึกฝนมากขึ้น หากเป็นเช่นนั้นให้พูดคุยกับคนในทีมโค้ชเกี่ยวกับผลกระทบที่อันตรายจากการสื่อสารเหล่านี้และหาวิธีเปลี่ยนให้เป็นเนื้อหาที่มีความหลากหลายขึ้นและไม่เกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์หน้าตา
3. เสนอตัวเลือกอุปกรณ์หากทำได้
ชุดยูนิฟอร์มที่โชว์เรือนร่างและใส่ไม่สบายอาจรบกวนและสร้างความไม่สบายใจให้เด็กผู้หญิงขณะเล่นกีฬา จึงควรเสนอสไตล์ชุดยูนิฟอร์มที่หลากหลายให้เด็กผู้หญิงได้เลือกใส่สิ่งที่รู้สึกสบายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกางเกงขาสั้นหรือเลกกิ้ง เสื้อยืดหรือเสื้อกล้าม การมีตัวเลือกจะช่วยยกระดับความสบายได้อย่างมาก ดังนั้นหากทำได้ก็ควรให้เด็กๆ ได้เลือกเอง ถ้าคุณเป็นสมาชิกในองค์กรหรือหน่วยงานด้านกีฬาที่ดูแลเกี่ยวกับชุดยูนิฟอร์มของเด็กผู้หญิง ให้พิจารณาว่าคุณจะรับมือความท้าทายนี้อย่างไร และแม้ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่หรือโค้ช การตั้งคำถามถึงสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันในระดับรากหญ้าก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากเช่นกัน
4. ระวังภาษาที่ใช้
การใช้ภาษาที่ไม่แบ่งแยกเพศและใช้สรรพนามตามที่นักกีฬาของคุณต้องการให้เรียกอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึ้ง เรื่องง่ายๆ อย่างการพูดว่า "ว่าไงทุกคน มากอดกันหน่อย" แทนที่จะพูดโดยเจาะจงไปที่เพศใดเพศหนึ่ง อาจส่งผลอย่างมากต่อมุมมองของเด็กผู้หญิง
5. เลิกพูดถึงสรีระร่างกาย
สร้างวัฒนธรรมที่ไม่สนับสนุนให้เด็กผู้หญิงพูดถึงรูปลักษณ์และการควบคุมอาหาร ซึ่งหมายรวมตั้งแต่สรีระร่างกายของเด็กๆ เอง ของเพื่อนร่วมทีม และของคู่ต่อสู้ รวมไปถึงการแสดงความเห็นที่ฟังดูเหมือนจะ "สร้างสรรค์" เช่น "เธอดูดีขึ้นนะ ลดน้ำหนักไปใช่ไหม" เราเรียกสิ่งนี้ว่าการสร้าง "พื้นที่งดพูดเรื่องหุ่น" แทนที่จะพูดเรื่องหุ่นดีหรือไม่ดี เรามาสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงสนใจสิ่งที่ร่างกายทำได้และประสบการณ์จากการเล่นกีฬาดีกว่า นำหลักการนี้ไปใช้ทั้งที่บ้าน ที่ฝึกซ้อม และในเกมกีฬา การทำให้ดูเป็นแบบอย่างจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกคนรอบตัวเด็กจะปฏิบัติตามมาตรฐานนี้
อย่าลืมว่าเด็กผู้หญิงทุกคน ไม่ว่าสภาพร่างกายแบบใด ล้วนเป็นนักกีฬาเมื่อก้าวลงสู่สนาม คอร์ท หรือลู่วิ่ง เพื่อให้เด็กผู้หญิงทุกคนได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในการทำความฝันให้เป็นจริง ได้เวลาปรับเปลี่ยนมาตรฐานสังคมและกำหนดนิยามใหม่ให้กับชัยชนะแล้ว
Body Confident Sport คือโปรแกรมที่ Nike และ Dove ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในร่างกายของตัวเองให้กับเด็กผู้หญิง และเพื่อช่วยให้เด็กผู้หญิงทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวงการกีฬา โดยเนื้อหาภายในโปรแกรมนี้ได้ดีไซน์ขึ้นร่วมกับ Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport และ Centre for Appearance Research
หากต้องการดูภาพรวมทั้งหมดของแหล่งข้อมูลนี้ โปรดไปที่