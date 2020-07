การงีบหลับเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

รู้จุดของตัวเอง

หากกำลังมองหาวิธีที่จะออกกำลังกายช่วงบ่ายหรือช่วงค่ำให้ได้ดีที่สุด ให้ลองงีบในช่วงระหว่าง 13.00 น. ถึง 16.00 น. Bender บอก “ช่วงนี้สอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพตามธรรมชาติของเราในยามบ่ายที่ความตื่นตัวจะลดลงซึ่งเราเป็นกันทุกคน และไม่ใกล้เวลานอนเกินไปจนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการนอนหลับตอนกลางคืน”



Bender กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญเช่นกันคือคุณวางแผนจะออกกำลังกายหลังจากนั้นเลยหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงีบ 90 นาทีขึ้นไป คุณควรให้เวลาตัวเอง 95 ถึง 155 นาทีก่อนที่จะเทรนเพื่อสลัดอาการงัวเงีย ซึ่งเป็นความรู้สึกเชื่องช้าและไม่กระปรี้กระเปร่าเมื่อตื่น



หากงีบไม่นาน คุณก็อาจได้เปรียบจากการใช้เวลาปรับตัวน้อยลงในช่วงระหว่างการตื่นและการออกกำลังกาย งานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงใน The Journal of Biological and Medical Rhythm ระบุว่า การงีบ 25 นาทีก่อนถึงเซสชันราว 2-3 ชั่วโมงอาจส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของคุณมากกว่าการงีบก่อนออกกำลังกาย 4 ชั่วโมง แม้เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นจะยังคงต้องศึกษากันต่อไป แต่ Bender ก็คิดว่าช่วงระยะเวลา 2 หรือ 3 ชั่วโมงอาจเป็นช่วงที่สมดุลจริงๆ ที่ทำให้ความเชื่องช้าหายไปและมีความตื่นตัวมากขึ้น