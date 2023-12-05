สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กหญิงมีความกล้าหาญผ่านทางกีฬา

มุ่งสู่ความกล้าหาญ
คู่มือการโค้ชเด็กหญิง
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเด็กผู้หญิงจะมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคมที่ดีขึ้นเมื่อมีโอกาสได้ลงเล่น แต่ทุกวันนี้เด็กผู้หญิงเลิกเล่นกีฬาไปมากกว่าเด็กผู้ชายถึง 2 เท่า เราจึงได้จัดทำคู่มือการโค้ชเด็กหญิงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการแนะแนวทาง เสริมกำลังใจ และสนับสนุนนักกีฬารุ่นเยาว์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานจาก Nike ที่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชุมชนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับแนวโน้มการเลิกเล่นกีฬาดังกล่าว
การเล่นกีฬานั้นส่วนใหญ่จำเป็นต้องกล้าเสี่ยง โดยนำความละเอียดอ่อนมาใช้เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ ทบทวนการฝึกที่ไม่คุ้นเคย หรือต้องพึ่งตัวเองเมื่อฝ่าแนวรับคนสุดท้าย และในขณะที่เด็กหญิงเฉลิมฉลองและได้รับรางวัลเมื่อทำบางสิ่งถูกต้องอยู่บ่อยครั้ง พวกเธอก็ไม่ได้รับข้อเสนอแนะในเชิงบวกแบบเดียวกันเมื่อลองเทคนิคใหม่แล้วทำไม่ได้
ในบริบทของกีฬา หมายความว่าเด็กหญิงอาจลังเลที่จะลองสิ่งใหม่หากเธอไม่มั่นใจว่าจะทำสำเร็จ แต่หากว่าเธอไม่เคยพยายามส่งบอลแบบเสี่ยงๆ หลีกเลี่ยงการพุ่งเข้ารับบอล หรือแข่งขันแค่ในรายการวิ่งที่เธอทำได้ดี เธอก็จะพลาดโอกาสในการได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมมากมาย
ลองจินตนาการถึงเด็กหญิงที่กล้าตัดสินใจทำแม้เธอจะไม่แน่ใจว่าจะทำแต้มได้ หรือคนที่ลองลงแข่งท่าผีเสื้อ ทั้งที่ท่าฟรีสไตล์เป็นการแข่งที่เธอทำได้ดีที่สุด คนอื่นอาจจะเสียลูกไปถึง 8 ลูกเมื่อเธอมาเป็นผู้รักษาประตู แต่ลูกที่เธอรับได้นั้นจะเป็นลูกที่อยู่ในความทรงจำ เด็กหญิงเหล่านี้เรียนรู้ที่จะมีความกล้า และนั่นจะสร้างความแตกต่างให้กับพวกเธอทั้งในเรื่องกีฬาและในการใช้ชีวิต
ลองดูบรรยาย TED Talk นี้ เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กหญิงให้มีความกล้า