วิธีที่ความจำของกล้ามเนื้อช่วยเร่งความก้าวหน้า

ความสามารถที่ร่างกายจดจำสิ่งที่เคยทำค้างไว้ได้เรียกว่า ความจำของกล้ามเนื้อ แต่กล้ามเนื้อไม่ได้จำอะไรได้จริงๆ เป็นสมองของคุณที่เก็บทักษะของกล้ามเนื้อเอาไว้ “เวลาออกท่าเคลื่อนไหวบางอย่างซ้ำไปมา คุณกำลังฝึกระบบกล้ามเนื้อร่วมประสาทของตัวเองไปด้วย จนกระทั่งระบบประสาทส่วนกลางเรียนรู้ที่จะออกท่าเคลื่อนไหวนั้นในลักษณะที่ประสานงานกันได้อย่างลื่นไหลโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยค่ะ” Heather Milton, CSCS นักสรีรวิทยาการออกกำลังกายทางคลินิกวิชาชีพและหัวหน้างานที่ศูนย์ NYU Langone Health Sports Performance Center (แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะละเลยกับการใส่ใจฟอร์มของตัวเองได้นะคะ Milton เสริม)



แม้ความจำของกล้ามเนื้อจะอยู่ในสมองเป็นหลักอย่างที่เรารู้ แต่ล่าสุดนักวิจัยค้นพบว่ามีความจำของกล้ามเนื้อบางจำพวกที่เก็บอยู่ในกล้ามเนื้อโดยตรง หรือที่เรียกว่าความจำแบบอีพิเจเนติกส์ (Epigenetic Memory) ความจำลักษณะนี้จะเก็บอยู่ในกล้ามเนื้อเมื่อกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ ผ่านการฝึกความแข็งแรง ด้วยเหตุนี้ ดีเอ็นเอของกล้ามเนื้อจะสร้างสายเส้นใหม่ขึ้นมาตอบสนองกับสิ่งที่คุณโยนไปให้ โดยจะพัฒนาเนื้อเยื่อให้แข็งแรงพร้อมสำหรับสิ่งที่จะได้รับในอนาคต อันที่จริง งานวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Medicine & Science In Sports & Exercise นั้นพบว่ากล้ามเนื้อเก็บความทรงจำได้จริงในระดับโมเลกุล แม้จะผ่านเซสชันการเทรนนิ่งแบบมีแรงต้านมานานสูงสุด 20 สัปดาห์ ซึ่งนี่จะช่วยให้พัฒนาการของคุณรวดเร็วขึ้นแม้จะหยุดเข้ายิมไป (นานประมาณหนึ่ง) ก็ตาม



ฟังแล้วรู้สึกว่าดีเกินจริงใช่ไหม ลองดูนี่ ในงานวิจัยที่ผู้เข้าร่วมต้องฝึกความแข็งแรงให้กับขาเพียงข้างเดียวสัปดาห์ละ 3 ครั้งเป็นเวลา 10 สัปดาห์ จากนั้นต้องหยุดการเทรนนิ่งไปเป็นเวลา 5 เดือน ทีมวิจัยพบว่าขาข้างที่เคยออกกำลังมาก่อนมีความแข็งแรงมากกว่าขาข้างที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญ มากจนกระทั่งสามารถยกน้ำหนักได้มากขึ้น 10-25 เปอร์เซ็นต์ Marcus Moberg เจ้าของงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Swedish School of Sport and Health Sciences ที่สตอกโฮล์มกล่าว ดังนั้น หากคุณห่างเหินจากการยกน้ำหนักและรับไม่ได้ที่จะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น จำไว้ว่า คุณอาจไปได้ไกลว่าเดิมถึง 25% เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับตอนเริ่มต้นใหม่ๆ บนเส้นทางการเทรนนิ่งของคุณ