การออกกำลังกายแบบบอดี้เวทเพียงอย่างเดียวจะเพียงพอไหม

สมมติว่าคนคนหนึ่งหนัก 68 กิโลกรัม ทำท่าย่อตัวกระโดดทั้งหมด 3 เซ็ต เซ็ตละ 10 ครั้ง ซึ่งถือเป็นท่าบอดี้เวทที่เสริมความแข็งแรงและเผาผลาญแคลอรี่ไปพร้อมกัน คุณอาจคิดว่ามีแค่น้ำหนักตัว 68 กิโลกรัมที่ลอยกลางอากาศ แต่จริงๆ แล้วปริมาณน้ำหนักที่ยกสูงถึง 2,041 กิโลกรัมเลยทีเดียว



“ปริมาณแรงที่กระทำกับกล้ามเนื้อขณะกระโดดขึ้นและลงนั้นสูงจนน่าเหลือเชื่อ” Christopher Minson, PhD ศาสตราจารย์ด้านสรีระมนุษย์และผู้อำนวยการร่วมของ Exercise and Environmental Physiology Lab ที่มหาวิทยาลัย University of Oregon กล่าว แรงกระทำนั้นสูงมากถึงขนาดที่การเล่นท่าบอดี้เวทแบบระเบิดพลังเพียงลำพัง “ยังช่วยให้กล้ามเนื้อพร้อมสำหรับการยกน้ำหนักที่หนักกว่าเดิมได้เมื่อคุณกลับเข้ายิมอีกครั้ง”



พลัยโอเมตริกหรือการออกกำลังกายแบบกระโดดด้วยความเร็วสูงนั้น ไม่ใช่ท่าบอดี้เวทประเภทเดียวที่ให้ประโยชน์ได้มาก บทความแนะนำในวารสารของ American College of Sports Medicine ได้ค้นพบว่าการเทรนนิ่งแบบเข้มข้นสูงโดยใช้เพียงการบอดี้เวทเท่านั้นจะช่วยลดไขมันในร่างกายและเพิ่มค่า VO2 Max (หน่วยวัดสมรรถภาพร่างกายด้านแอโรบิค) รวมถึงเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อได้พอๆ หรือมากกว่าเวทเทรนนิ่งแบบทั่วไปเสียอีก งานวิจัยใน “The Journal of Strength and Conditioning Research” ก็แสดงให้เห็นว่า การวิดพื้นมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับท่ายกน้ำหนักบริหารอกในเรื่องการเพิ่มความแข็งแรงของลำตัวส่วนบนและความหนาแน่นของกล้ามเนื้อ งานวิจัยจากนักวิจัยชาวโปแลนด์ยังพบต่อไปอีกว่า ผู้หญิงที่ออกกำลังกายแบบบอดี้เวทเทรนนิ่งเพียงอย่างเดียวเป็นเวลา 10 สัปดาห์จะมีการพัฒนาความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ เช่นเดียวกับความยืดหยุ่น (เจ้าของงานวิจัยกล่าวว่าผู้ชายเองก็น่าจะมีผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน)



นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว Minson ยังเสริมด้วยว่า คนส่วนใหญ่จะปรับฟอร์มให้ถูกต้องได้ง่ายกว่าเมื่อเล่นโดยไม่มีอุปกรณ์มาวุ่นวาย ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการทำท่าในทุกๆ รอบ และเนื่องจากคุณไม่ได้แบกรับน้ำหนักเพิ่มเติม ระยะในการเคลื่อนไหว รวมถึงการรับรู้อากัปกิริยา (Proprioception หรือการรับรู้ตำแหน่งแขนขาขณะเคลื่อนไหว) จึงมักจะดีขึ้นด้วย ซึ่งช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้เร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องคิดมากนัก ถือเป็นการฝึกที่มีประโยชน์กับการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฟิตเนส บนสนาม หรือตอนกำลังเดินลงบันไดก็ตาม



พูดง่ายๆ คือ ผู้ใหญ่ทั่วไปมีมวลกระดูกมากพอจะฝึกกล้ามเนื้อโดยไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีก “ยังมีอีกหลายวิธีในการเพิ่มระดับการออกกำลังกายแบบบอดี้เวท เพื่อทำให้กล้ามเนื้อได้รับน้ำหนักที่เกินพอดีอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นเป็นตอน” Minson กล่าว จริงๆ แล้ว นี่แหละเป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและฟิตขึ้นโดยไม่เกี่ยวว่าจะใช้อุปกรณ์เพิ่มน้ำหนักหรือไม่ อ่านต่อเพื่อเรียนรู้ว่าจะทำได้อย่างไร