นักกีฬาสามารถเล่นแม้จะเศร้าโศกหลังจากสูญเสียคนที่รักได้อย่างไร

Adia Barnes คือหัวหน้าโค้ชบาสเก็ตบอลหญิงที่ University of Arizona ในปี 2011 และในปี 2020 เธอคือผู้เข้ารอบสุดท้ายของรางวัล Naismith Coach of the Year ก่อนหน้านี้ เธอเป็นโค้ชผู้ช่วยที่ University of Washington เธอยังทำงานด้านการออกอากาศกระจายเสียง เล่นใน WNBA อีก 7 ฤดูกาล ช่วยนำ Seattle Storm คว้าแชมป์ และช่วยพัฒนาฝีมือทีมชาติต่างๆ ใน 5 ประเทศ ในฐานะผู้เล่นที่ Arizona นั้น Barnes สร้างสถิติส่วนตัวทั้งหมด 22 รายการให้กับ Wildcats ยังไม่มีใครทำลายสติติได้หลายรายการ เธอยังคว้าหลายรางวัลสำหรับการมีส่วนร่วมในชุมชน