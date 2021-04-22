นักกีฬาสามารถเล่นแม้จะเศร้าโศกหลังจากสูญเสียคนที่รักได้อย่างไร

ถามโค้ช: “ฉันจะเล่นได้อย่างไรในเมื่อกำลังเศร้าโศก”
การโค้ช
Adia Barnes แห่งทีม Arizona บอกเล่าให้นักเทนนิสฟังว่าจะใช้ความทรงจำเกี่ยวกับแม่ของเธอมาทำให้เธอกลายเป็นนักกีฬาที่ดีขึ้นได้อย่างไร
“ถามโค้ช” คือคอลัมน์ให้คำแนะนำสำหรับการรักษาความมุ่งมั่นในกีฬาของคุณ
ถาม:
สวัสดีครับโค้ช
ก็รู้สึกแปลกๆ นะคะที่ต้องเขียนเรื่องนี้ให้กับคนแปลกหน้า ฉันเสียแม่ไปได้ประมาณปีนึงแล้ว เป็นช่วงที่ยากลำบาก แต่ฉันมีเพื่อนๆ มีครอบครัวที่น่ารัก และนักบำบัดที่เก่งกาจคอยหนุนหลังอยู่ เหตุผลที่ฉันเขียนเรื่องนี้ให้โค้ชอ่านก็เพราะว่านอกจากว่าแม่เป็นแม่ที่เยี่ยมยอดแล้ว ยังเป็นโค้ชเทนนิสคนแรกและเชียร์ลีดเดอร์ที่เลิศที่สุดของฉันอีกด้วยค่ะ แม่มาดูทุกแมตช์และมาดูฉันซ้อมแทบจะทุกครั้ง ตอนนี้แม่จากไปแล้ว ฉันมาตระหนักว่าแม่ได้สร้างแรงกระตุ้นให้ได้มากเพียงใด ช่วงปีที่แล้ว ฉันแน่ใจอย่างถึงที่สุดว่าเป้าหมายหลักในชีวิตคือเทนนิส แต่ทุกวันนี้ การตีเทนนิสช่างไร้ซึ่งความหมาย ฉันยังคงตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมเกือบทุกวัน แต่ก็ต้องคอยหาแรงผลักดันให้ตัวเองลุกขึ้นมาซ้อม ฉันได้ยินว่าผู้เล่นชั้นยอดหลายคนมีไฟในตัวที่คอยกระตุ้น และกังวลว่าไฟของตัวเองได้มอดไปแล้ว ฉันจะจุดไฟขึ้นใหม่ได้อย่างไร หรือว่าควรจะหาเป้าหมายใหม่ไปเลยดีกว่าคะ
คิดถึงโค้ชเทนนิสและผู้คอยสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม
นักเทนนิสวัย 17 ปี
ตอบ:
ฉันเสียใจด้วย เสียใจด้วยจริงๆ นั่นถือเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวง
คุณเป็นคุณได้ในวันนี้ก็เพราะแม่ของคุณ และการเป็นนักเทนนิสก็เป็นหนึ่งในนั้น
ฉันหวังว่าคุณรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะเศร้ากับความสูญเสีย และเป็นเรื่องปกติที่จะไม่อยากเล่นเทนนิสในตอนนี้เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปมาก การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มักจะทำให้เกิดความไม่สบายใจ
ฉันต้องผ่านความสูญเสียในอีกรูปแบบเมื่อ 2 ปีก่อนเหมือนกัน ฉันแท้งลูก และนั่นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากจริงๆ การท้องครั้งนั้นอุ้มความหวังของฉันไว้มาก ฉันรู้ว่ามันเทียบกันไม่ได้ แต่คิดว่าเมื่อคุณสูญเสียแม่เมื่อยังเด็ก คุณอาจรู้สึกสูญสิ้นความหวัง คุณทั้งคู่วางแผนต่างๆ ด้วยกัน แต่ตอนนี้คนคนนั้นได้จากไปแล้ว
แต่แม่ก็ไม่ได้จากไปเลยจริงๆ ใช่ไหมล่ะ ยังปรากฏอยู่ในใจของคุณอยู่ ถ้ามองในแง่นี้ แม่ก็ยังคอยเอาใจช่วยคุณอยู่เสมอ
ฉันก็เป็นแม่เหมือนกัน มีลูกชายวัย 5 ขวบกับลูกสาวที่เพิ่งคลอด และรู้ว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับฉัน ฉันก็ต้องอยากให้ทั้ง 2 พี่น้องเดินหน้าต่อไป เมื่อคุณคิดถึงแม่ ให้คิดถึงสิ่งที่แม่ต้องการมอบให้กับคุณ ฟังดูแล้วรู้สึกว่าแม่ของคุณชอบเป็นส่วนหนึ่งในกีฬาที่คุณเล่นและรักที่ได้ดูคุณลงเล่น หากนั่นเป็นเรื่องจริง ก็จงใช้สิ่งนั้นเป็นแรงบันดาลใจเพื่อก้าวต่อไป ใช้ความรักที่มีให้กับแม่มาจุดไฟในตัวคุณ รู้ไหมว่าคุณให้เกียรติแม่ด้วยการเอาชนะคู่แข่งได้ด้วยนะ ฉันว่าแม่คุณต้องชอบแน่ๆ ฉันเชื่อแบบนั้น ทุ่มเทแรงใจลงไปเลยค่ะ
อาจฟังดูแปลก แต่บางครั้งฉันก็คิดนะว่าแม่ของฉันเองต้องการให้ฉันทำอะไรหลังจากที่ได้จากไป
ฉันรู้ว่าแม่อาจหวดฉันได้หากมัวแต่นั่งร้องไห้คิดถึงแม่อยู่ตรงนี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณห้ามร้องไห้นะคะ ร้องออกมาได้เลย แน่นอนว่าฉันก็จะร้องเหมือนกัน แต่หากฉันเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียว วิญญาณแม่ฉันอาจเข้ามากดสัญญาณเตือนภัยในบ้านให้ดังขึ้นก็ได้ ซึ่งก็จะทำให้ฉันฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าแม่อาจจะมาเพื่อบอกฉันว่า “Adia ลุกขึ้นแล้วเดินหน้าต่อได้แล้ว! ลุยเลย!”
…พูดคุยกับผู้คนที่เข้าใจในสิ่งที่คุณได้พบเจอ
คุณจะหาเป้าหมายจากไหนล่ะหากไม่มีการแข่งขันใดๆ ในตอนนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเป็นคนที่ได้รับประโยชน์จากการอบรมสั่งสอนอย่างแท้จริง ดังนั้น ฉันจึงคิดว่าคุณจะได้อะไรมากมายหากได้ส่งต่อสิ่งเหล่านั้น อาจเป็นการอาสาฝึกสอนให้กับผู้เล่นวัยเยาว์ หรือมีส่วนร่วมกับการระดมทุนอะไรสักอย่างโดยใช้ชื่อของแม่คุณ
งานแบบนี้เป็นสิ่งที่ฉันคิดจะทำอยู่ตลอดเวลา ฉันเริ่มต้นทำงานแบบไม่แสวงหากำไรมาซักพักแล้ว ฉันไปรับเสื้อและรองเท้ากีฬาจากนักกีฬาที่ใส่ลงแข่งแค่นัดเดียว แล้วเอาไปมอบให้กับเด็กชายและหญิงที่ไม่มีเงินซื้อสิ่งเหล่านี้ การทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลย และรอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กๆ ก็ช่างน่าอัศจรรย์
คุณยังอาจต้องการพูดคุยกับผู้คนที่เข้าใจในสิ่งที่คุณได้พบเจออีกด้วย การได้พูดคุยเรื่องการแท้งลูกกับผู้หญิงคนอื่นๆ ที่เคยประสบเหตุการณ์แบบเดียวกันส่งผลอันทรงพลังกับฉันอย่างยิ่งยวด และส่งผลกับผู้หญิงเหล่านั้นด้วยที่ได้เล่าให้ฉันฟัง หลังจาก 1 ปีที่ได้พูดเรื่องนี้ในพื้นที่สาธารณะ ผู้หญิงหลายคนยังมาหาฉันที่มหาวิทยาลัยเพื่อบอกฉันว่าสิ่งนี้ได้ช่วยพวกเขาอย่างไรบ้าง ฉันคิดว่ามันอาจช่วยคุณด้วยได้เช่นกันในการหากลุ่มผู้สูญเสียญาติพี่น้องที่มีอายุไล่เลี่ยกับคุณและได้แบ่งปันเรื่องราวแก่กัน
…การได้เล่นกีฬาสอนหลายอย่างให้กับคุณ เด็กๆ ที่เล่นกีฬามีทักษะการรับมือกับปัญหาได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เล่น
หากคุณต้องการค้นหาสิ่งอื่นที่ชอบนอกเหนือไปจากเทนนิส ก็ลงมือค้นหาได้เลย แต่ถ้าเป็นฉัน ก็จะยังไม่รีบตัดสินใจอะไรครั้งใหญ่ในทันที ซึ่งก็รวมไปถึงการตัดสินใจล้มเลิกกีฬาที่ตัวเองเล่นด้วย เทนนิสอาจเป็นเรื่องยากในตอนนี้ และอาจใช้เวลาสักพักเพื่อให้ไฟในการเล่นกลับมาลุกโชนอีกครั้ง ดังนั้นจงทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป และขอให้รู้ไว้ว่าการได้เล่นกีฬาสอนหลายอย่างให้กับคุณ เด็กๆ ที่เล่นกีฬามีทักษะการรับมือกับปัญหาได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เล่น อย่างน้องสาวของฉันเอง เธอไม่ได้เล่นกีฬาอะไร และเธอก็รับมือกับความทุกข์ไม่ได้เหมือนที่ฉันทำ เธอพูดแบบว่า “พี่เดินหน้าต่อไปได้อย่างไรหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตแบบนั้น” ฉันก็ตอบไปประมาณว่า “แล้วทำไมพี่ถึงจะต้องไม่เดินต่อล่ะ” เทนนิสอาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณข้ามผ่านช่วงเวลาอันแสนเจ็บปวดเกินบรรยายครั้งนี้ไปได้
ฟังดูแล้วเหมือนแม่ของคุณต้องการให้คุณมีทักษะในการฟื้นตัวจากเหตุการณ์แบบนี้ ซึ่งต้องใช้เวลา การฝึกซ้อม และการพึ่งพากีฬาในยามที่จำเป็นกับคุณ เชื่อฉันเถอะ ฉันเชื่อว่าความรักในเกมกีฬาจะกลับมา ณ จุดนั้นคุณจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ใช้ความทรงจำของแม่ของคุณ และเป็นคนที่มหัศจรรย์กว่าที่เคยเป็น
โค้ช Barnes
Adia Barnes คือหัวหน้าโค้ชบาสเก็ตบอลหญิงที่ University of Arizona ในปี 2011 และในปี 2020 เธอคือผู้เข้ารอบสุดท้ายของรางวัล Naismith Coach of the Year ก่อนหน้านี้ เธอเป็นโค้ชผู้ช่วยที่ University of Washington เธอยังทำงานด้านการออกอากาศกระจายเสียง เล่นใน WNBA อีก 7 ฤดูกาล ช่วยนำ Seattle Storm คว้าแชมป์ และช่วยพัฒนาฝีมือทีมชาติต่างๆ ใน 5 ประเทศ ในฐานะผู้เล่นที่ Arizona นั้น Barnes สร้างสถิติส่วนตัวทั้งหมด 22 รายการให้กับ Wildcats ยังไม่มีใครทำลายสติติได้หลายรายการ เธอยังคว้าหลายรางวัลสำหรับการมีส่วนร่วมในชุมชน
ภาพประกอบโดย Harrison Freeman
รับประโยชน์ที่มากขึ้น
เข้าแอพ Nike Training Club แล้วดูคำแนะนำที่รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมได้เลยทั้งในด้านทัศนคติ รวมถึงการเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นฟู และการนอนหลับ
รับประโยชน์ที่มากขึ้น
เข้าแอพ Nike Training Club แล้วดูคำแนะนำที่รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมได้เลยทั้งในด้านทัศนคติ รวมถึงการเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นฟู และการนอนหลับ