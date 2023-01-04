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พอดแคสต์ Trained: ค้นหาตัวตนที่แท้จริงกับ Fabian Domenech

การโค้ช

Fabian Domenech คือครูสอนโยคะ Nike ที่สอนผู้คนมาแล้วทั่วโลก มาฟังสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและการฝึกของเขาในระหว่างทางกัน

อัพเดทล่าสุด: 4 มกราคม 2566
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
Fabian Domenech ครูสอนโยคะ Nike พูดคุยเกี่ยวกับการแสดงตัวตนที่แท้จริง

Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ผู้ฝึกโยคะในสหรัฐอเมริกามีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว นี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับ Fabian Domenech ผู้ค้นพบการฝึกโยคะในระหว่างที่รับมือกับงานสายแฟชั่นที่เขารัก ซึ่งเป็นงานอุตสาหกรรมการบริการแบบเต็มเวลา แล้วยังมีงานโค้ช CrossFit ในกรุงลอนดอนที่แสนเร่งรีบ การฝึกโยคะ ทำสมาธิ และเดินทางไปทั่วโลกหลายต่อหลายครั้งทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงพลังของการรักตัวเองและความสำคัญของการไม่ยึดติดมานับแต่นั้น ใน Episode นี้ โค้ช CrossFit และครูสอนโยคะ Nike ผู้นี้จะมาร่วมพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer เกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจแบบไม่อ้อมค้อม แบ่งปันความรู้สึกของชุมชนและการได้ค้นพบที่ของตัวเองในกีฬาชนิดนั้น รวมถึงบอกเราว่าในแต่ละคลาสของเขา เราจะได้อะไรติดมือมาบ้าง

"ผมคิดว่าโยคะเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อย่างน้อยๆ ก็ให้ความนิ่งสงบเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ เพราะโลกนี้มีผู้คนอยู่มากมาย แต่มีมนุษย์อยู่น้อยนิด ผมคิดว่าโยคะทำให้คนกลายเป็นมนุษย์"

Fabian Domenech
โค้ช CrossFit และครูสอนโยคะ Nike

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หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ

เผยแพร่ครั้งแรก: 19 มกราคม 2566

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