Logan Aldridge นักกีฬาครอสฟิตสามารถช่วยให้ทุกคนสร้างความมั่นใจขึ้นได้

พอดแคสต์ Trained: ทลายความคาดหมายไปกับ Logan Aldridge
การโค้ช
พร้อมจะลบประโยคที่ว่า “ทำไม่ได้” ออกจากพจนานุกรมของคุณแล้วหรือยัง นักกีฬาครอสฟิตและเจ้าของตำแหน่งชายแขนเดียวที่ฟิตที่สุดอันดับ 3 ของโลกอย่าง Logan Aldridge มีคำแนะนำมาฝาก
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
ไม่บ่อยนักที่อุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงจะกลายมาเป็นเรื่องราวสำคัญในชีวิต แต่สำหรับนักกีฬาครอสฟิตอาชีพและนักกีฬา Nike อย่าง Logan Aldridge นั้น การสูญเสียแขนซ้ายไปขณะอยู่บนเรือเวคบอร์ดตอนอายุ 13 ปี ไม่ได้เป็นแค่ “สิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้น” กับเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานของจุดประสงค์ในชีวิตด้วย นั่นคือการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน สำหรับการประเดิมพอดแคสต์ Trained ซีซั่นที่ 9 ผู้ร่วมก่อตั้ง All Things Adaptive บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับนักกีฬาคนพิการ และผู้อำนวยการฝ่ายเทรนนิ่งที่ Adaptive Training Academy คนนี้จะมาร่วมพูดคุยกับ Jaclyn Byrer ผู้ดำเนินรายการคนใหม่ในเรื่องการเดินทางด้านร่างกายและจิตใจที่ช่วยให้เขาได้เป็นชายแขนเดียวที่ฟิตที่สุดอันดับ 3 ของโลก นอกจากนี้ยังแบ่งปันคำ 4 คำจากปากคุณแม่ที่เปลี่ยนมุมมองของเขาไป รวมถึงอารมณ์ขันมาดกวนที่ทำให้ยิ้มได้ตลอด และกฎ 5 วินาทีที่เขายึดถือในการลงมือทำอะไรสักอย่าง ไม่ว่าสภาพร่างกายของคุณจะเป็นอย่างไร มีความสามารถแบบไหน หรือเล่นกีฬาประเภทใด ข้อมูลเชิงลึกและทัศนคติในการลองทุกสิ่งที่ไม่เคยลองของเขาจะช่วยให้พวกเราทุกคนไล่คว้าเป้าหมายแบบไปทีละก้าวได้
“ผมเคยคิดว่าตอนอายุเท่านี้ผมคงเป็นนักกีฬาอาชีพประเภทใดประเภทหนึ่ง และยิ่งใหญ่ด้วยครับ แต่บังเอิญเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเสียก่อน ผมเลยบอกตัวเองว่า ‘เอาน่า เรื่องมันก็เกิดไปแล้ว แค่แขนข้างเดียวเอง สู้ต่อไปนะ’”
Logan Aldridge
นักกีฬาครอสฟิต ผู้ร่วมก่อตั้ง All Things Adaptive และผู้อำนวยการฝ่ายเทรนนิ่งของ Adaptive Training Academy
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ