อาหารวีแกนเพียงพอสำหรับนักวิ่งหรือไม่

นักกีฬาส่วนใหญ่จะคิดแล้วคิดอีกกับสิ่งที่ตนนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่เพียงเพราะการทานอาหารผิดพลาดจะนำไปสู่ “สถานการณ์” ด้านท้องไส้ระหว่างออกกำลังกายเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะอาหารที่ถูกต้องนั้นจะช่วยเติมพลังให้ทำลายสถิติส่วนตัวได้และช่วยให้ฟื้นฟูกำลังได้รวดเร็วขึ้น มีข้อถกเถียงมากมายในเรื่องที่ว่า พืชมีโปรตีนซ่อมแซมกล้ามเนื้อหรือไม่ และการไม่ทานเนื้อสัตว์จะทำให้เกิดศักยภาพในการออกกำลังกายบางรูปแบบหรือไม่ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of the International Society of Sports Nutrition บ่งชี้ถึงการค้นพบสำคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือ การทานอาหารแบบวีแกนไม่ส่งผลเสียใดๆ ต่อประสิทธิภาพการออกกำลังกาย