การตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อของเราทำให้เราฉลาดขึ้นได้อย่างไร โดยนักจิตวิทยาองค์การ Adam Grant

Trained Podcast: เปิดใจเปลี่ยนมุมมองกับ Adam Grant
การโค้ช
Adam Grant เรียนรู้ที่จะฉุกคิดต่อความเชื่อที่ตัวเองมีเมื่อเท้าจรดขอบกระดานกระโดดน้ำ วันนี้ ในฐานะนักจิตวิทยาองค์การ เขามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนแล้วว่ากระบวนการทางความคิดดังกล่าวทรงพลังแค่ไหน
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
กระแสข้อมูลทุกวันนี้ไหลเร็วยิ่งกว่าแต่ก่อน… นี่คือคำกล่าวจากนักจิตวิทยาองค์การ Adam Grant …และทางเดียวที่จะไล่ตามให้ทันคือต้องเรียนรู้ที่จะฉุกคิดต่อความเชื่อที่ตัวเองมี ใน Episode นี้ของ Trained เราได้นักเขียน Best Seller คนนี้มาอยู่กับผู้ดำเนินรายการของเรา Ryan Flaherty ผู้อำนวยการอาวุโส Nike ด้านประสิทธิภาพ เพื่อพูดคุยกันถึงวิธีในการเปิดใจและเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งต่างๆ Adam Grant เปิดเรื่องด้วยคำแนะนำจากโค้ชดำน้ำของเขาสมัยเด็ก ซึ่งช่วยเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อความกลัว (ที่สูง) และทำให้เขาเข้าใจว่าความมุ่งมั่นตั้งใจสำคัญกว่าความสามารถพิเศษ (หรือพรสวรรค์) จนในท้ายที่สุดเขาก็สามารถฝ่าฟันและคว้าตำแหน่ง All-American มาได้ หลังจากนั้น Adam Grant จะหันมาเจาะลึกถึงเหตุผลที่เราไม่ควรยอมรับการเห็นไม่ตรงกันของกันและกัน อันตรายจากการหลวมตัวเข้าสู่กลุ่มลัทธิสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์ และพลังของการมีสิ่งที่เขาเรียกว่า “เครือข่ายการท้าทาย”
“ยิ่งความรู้ไปเร็วเท่าไหร่ โลกรอบตัวเราก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น และเรายิ่งต้องรีบเปลี่ยนแปลงตามโลกให้ทัน”
Adam Grant
นักจิตวิทยาองค์การและเจ้าของหนังสือ Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Flaherty ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเขาจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ