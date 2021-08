การตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อของเราทำให้เราฉลาดขึ้นได้อย่างไร โดยนักจิตวิทยาองค์การ Adam Grant

“ยิ่งความรู้ไปเร็วเท่าไหร่ โลกรอบตัวเราก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น และเรายิ่งต้องรีบเปลี่ยนแปลงตามโลกให้ทัน”



Adam Grant

นักจิตวิทยาองค์การและเจ้าของหนังสือ Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know