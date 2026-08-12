Barn (7-15 år) Barn Back to School

(326)
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Sko för ungdom
+1
Nike Air Force 1
Sko för ungdom
1 149 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko för ungdom
Bästsäljare
Nike Air Max Plus
Sko för ungdom
1 649 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko för ungdom
Bästsäljare
Nike P-6000
Sko för ungdom
999 kr
Nike Sportswear
Nike Sportswear Skort för ungdom (tjejer)
Återvunnet material
Nike Sportswear
Skort för ungdom (tjejer)
529 kr
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Huvtröja med hel dragkedja för ungdom
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Bästsäljare
Nike Sportswear Tech Fleece
Huvtröja med hel dragkedja för ungdom
899 kr
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Sko för ungdomar
Återvunnet material
Nike Court Borough Low Recraft
Sko för ungdomar
749 kr
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Joggingbyxor för ungdom
+2
Bästsäljare
Nike Sportswear Tech Fleece
Joggingbyxor för ungdom
799 kr
Nike Tempo
Nike Tempo Långärmad tröja Dri-FIT med halv dragkedja för ungdom (tjejer)
Återvunnet material
Nike Tempo
Långärmad tröja Dri-FIT med halv dragkedja för ungdom (tjejer)
529 kr
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Löparsko för hårt underlag för ungdom
Återvunnet material
Nike Vomero 18
Löparsko för hårt underlag för ungdom
1 399 kr
Nike Pro
Nike Pro Leggings för ungdom (tjejer)
Återvunnet material
Nike Pro
Leggings för ungdom (tjejer)
529 kr
Nike Miler
Nike Miler Kortärmad löpartröja Dri-FIT för barn
Återvunnet material
Nike Miler
Kortärmad löpartröja Dri-FIT för barn
379 kr
Nike Miler
Nike Miler Träningsshorts Dri-FIT för ungdom
+1
Bästsäljare
Nike Miler
Träningsshorts Dri-FIT för ungdom
349 kr
Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE Sko för ungdom
Nike Air Max 95 SE
Sko för ungdom
1 599 kr
Nike Mavn
Nike Mavn Långärmad tröja Dri-FIT Fitted med hel dragkedja för tjejer
Nike Mavn
Långärmad tröja Dri-FIT Fitted med hel dragkedja för tjejer
799 kr
Nike MAVN
Nike MAVN Dri-FIT stickat linne för tjejer
Återvunnet material
Nike MAVN
Dri-FIT stickat linne för tjejer
499 kr
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings med hög midja för tjejer
Nike Mavn
Leggings med hög midja för tjejer
849 kr
Nike Mavn
Nike Mavn Långärmad ribbstickad tröja Dri-FIT för tjejer
Återvunnet material
Nike Mavn
Långärmad ribbstickad tröja Dri-FIT för tjejer
529 kr
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tracksuit Dri-FIT för ungdom
Återvunnet material
Nike Sportswear
Tracksuit Dri-FIT för ungdom
699 kr
Nike DNA
Nike DNA Basketshorts 13 cm för ungdom
Bästsäljare
Nike DNA
Basketshorts 13 cm för ungdom
449 kr
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Sko för ungdom
Nyinkommet
Air Jordan 1 Mid
Sko för ungdom
1 249 kr
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbollssweats för ungdom
Nyinkommet
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbollssweats för ungdom
629 kr
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Löparskor för ungdom
Nike Star Runner 5
Löparskor för ungdom
629 kr
Nike
Nike Ryggsäck för barn (20 l)
Nyinkommet
Nike
Ryggsäck för barn (20 l)
449 kr
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Löparskor för ungdom
Bästsäljare
Nike Flex Runner 4
Löparskor för ungdom
579 kr
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbollshuvtröja Nike för ungdom
Nyinkommet
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbollshuvtröja Nike för ungdom
629 kr
Nike
Nike Ryggsäck för ungdom (20 l)
+1
Bästsäljare
Nike
Ryggsäck för ungdom (20 l)
399 kr
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko för ungdom
Bästsäljare
Nike Air Max 270
Sko för ungdom
1 399 kr
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Joggingbyxor för ungdom
Nyinkommet
Jordan Brooklyn
Joggingbyxor för ungdom
529 kr
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbollströja i oversize-modell Nike med rund hals för ungdom
Nyinkommet
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbollströja i oversize-modell Nike med rund hals för ungdom
629 kr
Nike Multi
Nike Multi Vävda shorts Dri-FIT för ungdom (killar)
Bästsäljare
Nike Multi
Vävda shorts Dri-FIT för ungdom (killar)
249 kr
Air Jordan
Air Jordan Ryggsäck för ungdom (18 l) och lunchväska (3 l)
Nyinkommet
Air Jordan
Ryggsäck för ungdom (18 l) och lunchväska (3 l)
699 kr
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Vävd fotbollstracksuit Nike för ungdom
Nyinkommet
Kylian Mbappé
Vävd fotbollstracksuit Nike för ungdom
979 kr
Nike Gym Club
Nike Gym Club Väska för barn (25 l)
Återvunnet material
Nike Gym Club
Väska för barn (25 l)
379 kr
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Sko för ungdomar
Bästsäljare
Nike Dunk Low
Sko för ungdomar
1 099 kr
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Skor för inomhusplan/futsal/street för ungdom
Återvunnet material
Nike Omni Multi-Court
Skor för inomhusplan/futsal/street för ungdom
629 kr
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargobyxor för ungdom
Nike Sportswear Club Fleece
Cargobyxor för ungdom
579 kr
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Huvtröja med hel dragkedja för ungdom
Nyinkommet
Jordan Brooklyn Fleece
Huvtröja med hel dragkedja för ungdom
629 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
899 kr
Nike
Nike Lunchväska Patch (4 l)
Nyinkommet
Nike
Lunchväska Patch (4 l)
349 kr
FC Barcelona 2026/27 Stadium (tredjeställ)
FC Barcelona 2026/27 Stadium (tredjeställ) Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Nyinkommet
FC Barcelona 2026/27 Stadium (tredjeställ)
Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för ungdom
979 kr
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings för ungdom (tjejer)
Bästsäljare
Nike Pro Dri-FIT
Leggings för ungdom (tjejer)
429 kr
Nike
Nike Boxerkalsonger Dri-FIT Everyday i bomull för ungdom (3-pack)
Bästsäljare
Nike
Boxerkalsonger Dri-FIT Everyday i bomull för ungdom (3-pack)
329 kr
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fleecehoodie för ungdom (killar)
Återvunnet material
Nike Pro
Dri-FIT fleecehoodie för ungdom (killar)
629 kr
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Fotbollsshorts Nike Dri-FIT för ungdom
Nyinkommet
Kylian Mbappé Academy
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT för ungdom
399 kr
Nike Pro
Nike Pro Kortärmad tröja Dri-FIT för ungdom (killar)
Återvunnet material
Nike Pro
Kortärmad tröja Dri-FIT för ungdom (killar)
379 kr
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé" Fotbollssko för gräs med lågt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för gräs med lågt skaft för ungdom
1 749 kr
Nike Miler
Nike Miler Kortärmad tröja Dri-FIT för ungdom
Nyinkommet
Nike Miler
Kortärmad tröja Dri-FIT för ungdom
329 kr
England 2026 Stadium
England 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
Specialdesigna
Bästsäljare
England 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
979 kr
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium (bortaställ)
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium (bortaställ) Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Specialdesigna
Återvunnet material
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium (bortaställ)
Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för ungdom
979 kr
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (bortaställ)
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (bortaställ) Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Specialdesigna
Bästsäljare
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (bortaställ)
Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för ungdom
979 kr
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (hemmaställ) Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för stora barn
Specialdesigna
Bästsäljare
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för stora barn
979 kr
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Collection
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Collection Fotbollssko med lågt skaft för ungdom
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Collection
Fotbollssko med lågt skaft för ungdom
849 kr
Jordan
Jordan Flight Base t-shirts för ungdom (2-pack)
Jordan
Flight Base t-shirts för ungdom (2-pack)
329 kr
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Jacka med huva Repel för ungdomar
Återvunnet material
Nike Sportswear Windrunner
Jacka med huva Repel för ungdomar
749 kr
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Sko för ungdom
Bästsäljare
Jordan Spizike Low
Sko för ungdom
1 449 kr
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Joggingbyxor för ungdom
Nike Sportswear Club Fleece
Joggingbyxor för ungdom
449 kr
Nike Air Max Fire
Nike Air Max Fire Sko för ungdomar
Nike Air Max Fire
Sko för ungdomar
999 kr
Nike Pro
Nike Pro Shorts för tjejer
Bästsäljare
Nike Pro
Shorts för tjejer
329 kr
Frankrike 2026 Stadium
Frankrike 2026 Stadium Fotbollströja Nike Dri-FIT för ungdom
Specialdesigna
Slutsåld
Frankrike 2026 Stadium
Fotbollströja Nike Dri-FIT för ungdom
979 kr
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection Fotbollssko med lågt skaft för ungdom
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Fotbollssko med lågt skaft för ungdom
1 749 kr
Norge 2026 Stadium
Norge 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
Slutsåld
Norge 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
979 kr
Brasilien 2026 Stadium
Brasilien 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
Specialdesigna
Bästsäljare
Brasilien 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
979 kr
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-shirt för ungdom (tjejer)
Nike Sportswear Essential
T-shirt för ungdom (tjejer)
229 kr
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Topp i oversize-modell med 1/4-dragkedja för ungdom (tjejer)
Nike Sportswear Studio Fleece
Topp i oversize-modell med 1/4-dragkedja för ungdom (tjejer)
529 kr
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sport-BH för tjejer
Bästsäljare
Nike Swoosh
Sport-BH för tjejer
329 kr
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Kortärmad fotbollströja Dri-FIT för ungdom
Nyinkommet
Kylian Mbappé Academy
Kortärmad fotbollströja Dri-FIT för ungdom
399 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé" Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
699 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Fotbollssko för grus/turf med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för grus/turf med högt skaft för ungdom
899 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé" Fotbollssko för inomhusplan/futsal/street med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för inomhusplan/futsal/street med högt skaft för ungdom
699 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Fotbollssko för konstgräs med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för konstgräs med högt skaft för ungdom
899 kr
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH för tjejer
Återvunnet material
Nike Indy
Sport-BH för tjejer
329 kr
Nike Pro
Nike Pro Linne Dri-FIT för tjejer
Återvunnet material
Nike Pro
Linne Dri-FIT för tjejer
429 kr