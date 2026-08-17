Skor till skolstarten

(339)
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Sko för män
Nike Tennis Classic
Sko för män
999 kr
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Sko för män
Nike P-6000 SE
Sko för män
1 399 kr
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sko för män
Nike Air Max 90
Sko för män
1 749 kr
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Sko för ungdom
+3
Nike Air Force 1
Sko för ungdom
1 149 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko för ungdom
Bästsäljare
Nike Air Max Plus
Sko för ungdom
1 649 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko för ungdom
Bästsäljare
Nike P-6000
Sko för ungdom
999 kr
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Skor med reflekterande designdetaljer för kvinnor
+3
Nike Air Max Moto 2K
Skor med reflekterande designdetaljer för kvinnor
1 499 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko för män
Nike Air Max Plus
Sko för män
2 199 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko
Nike P-6000
Sko
1 399 kr
Nike Air Rift
Nike Air Rift Sko för kvinnor
Nike Air Rift
Sko för kvinnor
1 499 kr
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Sko för ungdomar
Återvunnet material
Nike Court Borough Low Recraft
Sko för ungdomar
749 kr
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sko för män
Bästsäljare
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sko för män
1 499 kr
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Fotbollssko för gräs med lågt skaft
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Fotbollssko för gräs med lågt skaft
3 349 kr
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sko för män
Bästsäljare
Nike Air Force 1 '07
Sko för män
1 399 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko
Bästsäljare
Nike P-6000
Sko
1 399 kr
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Sko för män
Bästsäljare
Nike Air Max Plus 3
Sko för män
2 199 kr
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Nike Mercurial Vapor 17 Elite Fotbollssko för gräs med lågt skaft
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Fotbollssko för gräs med lågt skaft
3 099 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko för kvinnor
+2
Bästsäljare
Nike P-6000
Sko för kvinnor
1 399 kr
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Skor med reflekterande designdetaljer för kvinnor
+6
Återvunnet material
Nike V5 RNR
Skor med reflekterande designdetaljer för kvinnor
999 kr
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Sko för kvinnor
Bästsäljare
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Sko för kvinnor
1 399 kr
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sko för kvinnor
Nike Air Max 90
Sko för kvinnor
1 849 kr
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sko för kvinnor
Bästsäljare
Nike Air Force 1 '07
Sko för kvinnor
1 399 kr
Nike Initiator
Nike Initiator Sko för kvinnor
+2
Bästsäljare
Nike Initiator
Sko för kvinnor
979 kr
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Löparsko för hårt underlag för ungdom
Återvunnet material
Nike Vomero 18
Löparsko för hårt underlag för ungdom
1 399 kr
Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE Sko för ungdom
Nike Air Max 95 SE
Sko för ungdom
1 599 kr
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Löparsko för hårt underlag för kvinnor
Återvunnet material
Nike Vomero 18
Löparsko för hårt underlag för kvinnor
1 849 kr
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko för barn
Nike Air Max 270
Sko för barn
1 149 kr
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Löparskor för ungdom
Nike Star Runner 5
Löparskor för ungdom
629 kr
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Sko för ungdomar
Bästsäljare
Nike Dunk Low
Sko för ungdomar
1 099 kr
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Sko för kvinnor
Nike Air Max Plus SE
Sko för kvinnor
2 199 kr
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sko för män
Nike Air Force 1 '07
Sko för män
1 499 kr
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Sko för ungdom
Nyinkommet
Air Jordan 1 Mid
Sko för ungdom
1 249 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Fotbollssko för grus/turf med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för grus/turf med högt skaft för ungdom
899 kr
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Löparsko för hårt underlag för män
+1
Återvunnet material
Nike Revolution 8
Löparsko för hårt underlag för män
749 kr
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Sko för män
Nike Court Vision Low
Sko för män
899 kr
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Löparsko för hårt underlag för kvinnor
Nike Pegasus Premium
Löparsko för hårt underlag för kvinnor
2 399 kr
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Mules för uppvärmning för män
Lanseras snart
Nike Mind 001
Mules för uppvärmning för män
999 kr
Jordan Flight Court
Jordan Flight Court Sko för män
Jordan Flight Court
Sko för män
1 249 kr
Nike Force 1 Low EasyOn
Nike Force 1 Low EasyOn Sko för barn
+1
Bästsäljare
Nike Force 1 Low EasyOn
Sko för barn
799 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Skor för barn
Bästsäljare
Nike Air Max Plus
Skor för barn
1 199 kr
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sko för kvinnor
Nyinkommet
Nike Air Force 1 '07
Sko för kvinnor
1 499 kr
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Skor för kvinnor
Återvunnet material
Nike Cortez Textile
Skor för kvinnor
999 kr
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Skor för barn
Nike Dunk Low
Skor för barn
849 kr
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sko för kvinnor
Nyinkommet
Nike Air Max 90
Sko för kvinnor
1 849 kr
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Träningssko för kvinnor
Återvunnet material
Nike Bella 7
Träningssko för kvinnor
999 kr
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Löparskor för ungdom
Bästsäljare
Nike Flex Runner 4
Löparskor för ungdom
579 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé" Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
699 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för barn
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för barn
899 kr
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Sko för män
Nike Air Max Moto 2K
Sko för män
1 599 kr
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Sko för män
Air Jordan Skyline Low
Sko för män
999 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko för män
Nike P-6000
Sko för män
1 399 kr
Nike Revolution 8 EasyOn
Nike Revolution 8 EasyOn Löparsko för hårt underlag för män
Nike Revolution 8 EasyOn
Löparsko för hårt underlag för män
749 kr
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Sko för män
Nike Court Vision Low
Sko för män
899 kr
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Löparsko för hårt underlag för män
Nike Winflo 12
Löparsko för hårt underlag för män
1 249 kr
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko för ungdom
Nike Air Max 270
Sko för ungdom
1 399 kr
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Sko för barn
Återvunnet material
Nike Cosmic Runner
Sko för barn
529 kr
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Skor
Bästsäljare
Nike P-6000 SE
Skor
1 399 kr
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sko för män
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sko för män
1 499 kr
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Skor för inomhusplan/futsal/street för ungdom
Återvunnet material
Nike Omni Multi-Court
Skor för inomhusplan/futsal/street för ungdom
629 kr
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Träningssko för män
Nike Air Monarch IV
Träningssko för män
899 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
899 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé" Fotbollssko för inomhusplan/futsal/street med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för inomhusplan/futsal/street med högt skaft för ungdom
699 kr
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Sko för baby/små barn
Nike Flex Runner 4
Sko för baby/små barn
429 kr
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft
799 kr
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection Fotbollssko med lågt skaft för ungdom
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Fotbollssko med lågt skaft för ungdom
1 749 kr
Nike Shox NZ
Nike Shox NZ Sko för män
Nike Shox NZ
Sko för män
1 499 kr
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Skor för barn
Nyinkommet
Nike Tennis Classic
Skor för barn
799 kr
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Sko för ungdom
Bästsäljare
Jordan Spizike Low
Sko för ungdom
1 449 kr
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Collection
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Collection Fotbollssko med lågt skaft för ungdom
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Collection
Fotbollssko med lågt skaft för ungdom
849 kr
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sko för män
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sko för män
1 399 kr
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Löparsko för hårt underlag för kvinnor
+1
Återvunnet material
Nike Revolution 8
Löparsko för hårt underlag för kvinnor
749 kr
Jordan 1 Mid
Jordan 1 Mid Skor för barn
Jordan 1 Mid
Skor för barn
979 kr
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Sko för män
Nike Air Max Moto 2K
Sko för män
1 599 kr
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Sko för män
Air Jordan Skyline Low
Sko för män
999 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko för män
Nike P-6000
Sko för män
1 399 kr
Nike Revolution 8 EasyOn
Nike Revolution 8 EasyOn Löparsko för hårt underlag för män
Nike Revolution 8 EasyOn
Löparsko för hårt underlag för män
749 kr
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Sko för män
Nike Court Vision Low
Sko för män
899 kr
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Löparsko för hårt underlag för män
Nike Winflo 12
Löparsko för hårt underlag för män
1 249 kr
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko för ungdom
Nike Air Max 270
Sko för ungdom
1 399 kr
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Sko för barn
Återvunnet material
Nike Cosmic Runner
Sko för barn
529 kr
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Skor
Bästsäljare
Nike P-6000 SE
Skor
1 399 kr
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sko för män
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sko för män
1 499 kr
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Skor för inomhusplan/futsal/street för ungdom
Återvunnet material
Nike Omni Multi-Court
Skor för inomhusplan/futsal/street för ungdom
629 kr
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Träningssko för män
Nike Air Monarch IV
Träningssko för män
899 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
899 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé" Fotbollssko för inomhusplan/futsal/street med högt skaft för ungdom
Nyinkommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Fotbollssko för inomhusplan/futsal/street med högt skaft för ungdom
699 kr
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Sko för baby/små barn
Nike Flex Runner 4
Sko för baby/små barn
429 kr
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft
799 kr
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection Fotbollssko med lågt skaft för ungdom
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Fotbollssko med lågt skaft för ungdom
1 749 kr
Nike Shox NZ
Nike Shox NZ Sko för män
Nike Shox NZ
Sko för män
1 499 kr
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Skor för barn
Nyinkommet
Nike Tennis Classic
Skor för barn
799 kr
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Sko för ungdom
Bästsäljare
Jordan Spizike Low
Sko för ungdom
1 449 kr
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Collection
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Collection Fotbollssko med lågt skaft för ungdom
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Collection
Fotbollssko med lågt skaft för ungdom
849 kr
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sko för män
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sko för män
1 399 kr
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Löparsko för hårt underlag för kvinnor
+1
Återvunnet material
Nike Revolution 8
Löparsko för hårt underlag för kvinnor
749 kr
Jordan 1 Mid
Jordan 1 Mid Skor för barn
Jordan 1 Mid
Skor för barn
979 kr