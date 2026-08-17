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(722)
Nike Club Rules
Nike Club Rules Långärmad tröja i Oxfordmodell för män
Återvunnet material
Nike Club Rules
Långärmad tröja i Oxfordmodell för män
1 149 kr
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Tennisbyxor för män
NikeCourt Heritage
Tennisbyxor för män
749 kr
Nike Sportswear
Nike Sportswear Skort för ungdom (tjejer)
Återvunnet material
Nike Sportswear
Skort för ungdom (tjejer)
529 kr
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Huvtröja med hel dragkedja för ungdom
+2
Bästsäljare
Nike Sportswear Tech Fleece
Huvtröja med hel dragkedja för ungdom
899 kr
Nike Tech
Nike Tech Sweats i fleece för män
Bästsäljare
Nike Tech
Sweats i fleece för män
1 149 kr
Nike Tech
Nike Tech Fleecejacka Windrunner med hel dragkedja för män
Bästsäljare
Nike Tech
Fleecejacka Windrunner med hel dragkedja för män
1 399 kr
Nike Sportswear PrimaLoft®
Nike Sportswear PrimaLoft® Pufferjacka Therma-FIT med ledig passform för män
Återvunnet material
Nike Sportswear PrimaLoft®
Pufferjacka Therma-FIT med ledig passform för män
1 749 kr
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Huvtröja i oversize-modell med hel dragkedja för kvinnor
Återvunnet material
Nike Studio Fleece Medium Weight
Huvtröja i oversize-modell med hel dragkedja för kvinnor
799 kr
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweatshirt med rund hals i oversize-modell för kvinnor
+1
Återvunnet material
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweatshirt med rund hals i oversize-modell för kvinnor
699 kr
Nike One
Nike One Shorts 2-i-1 Dri-FIT med medelhög midja 7,5 cm för kvinnor
Bästsäljare
Nike One
Shorts 2-i-1 Dri-FIT med medelhög midja 7,5 cm för kvinnor
529 kr
Nike Flow
Nike Flow Löparshorts 2-i-1 Dri-FIT med hög midja för kvinnor
Återvunnet material
Nike Flow
Löparshorts 2-i-1 Dri-FIT med hög midja för kvinnor
529 kr
Nike Swift
Nike Swift Löparshorts 2-i-1 Dri-FIT med medelhög midja för kvinnor
Bästsäljare
Nike Swift
Löparshorts 2-i-1 Dri-FIT med medelhög midja för kvinnor
749 kr
Nike One
Nike One Cykelshorts med hög midja 20 cm för kvinnor
Bästsäljare
Nike One
Cykelshorts med hög midja 20 cm för kvinnor
449 kr
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt för män
Nike Sportswear Club
T-shirt för män
279 kr
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Tränings-t-shirt för män
+1
Bästsäljare
Nike Dri-FIT
Tränings-t-shirt för män
379 kr
NikeCourt Dri-FIT
NikeCourt Dri-FIT Tennispikétröja för män
Återvunnet material
NikeCourt Dri-FIT
Tennispikétröja för män
529 kr
Nike Unlimited
Nike Unlimited Mångsidiga 2-i-1-shorts Dri-FIT 18 cm för män
Återvunnet material
Nike Unlimited
Mångsidiga 2-i-1-shorts Dri-FIT 18 cm för män
799 kr
Nike Unlimited
Nike Unlimited Ofodrade mångsidiga shorts Dri-FIT 18 cm för män
Återvunnet material
Nike Unlimited
Ofodrade mångsidiga shorts Dri-FIT 18 cm för män
699 kr
Nike Everyday Plus ”Rift”
Nike Everyday Plus ”Rift” Lätta vristhöga strumpor med delad tå
Nike Everyday Plus ”Rift”
Lätta vristhöga strumpor med delad tå
189 kr
Nike Everyday Plus ”Rift”
Nike Everyday Plus ”Rift” Lätta strumpor med delad tå (1 par)
Nike Everyday Plus ”Rift”
Lätta strumpor med delad tå (1 par)
189 kr
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings i fullängd med hög midja för kvinnor
Bästsäljare
Nike Pro Sculpt
Leggings i fullängd med hög midja för kvinnor
749 kr
Nike One
Nike One Shorts 2-i-1 med hög midja Dri-FIT 7,5 cm för kvinnor
Bästsäljare
Nike One
Shorts 2-i-1 med hög midja Dri-FIT 7,5 cm för kvinnor
529 kr
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings i fullängd med hög midja för kvinnor
Bästsäljare
Nike One Seamless Front
Leggings i fullängd med hög midja för kvinnor
579 kr
Nike Indy med mycket stöd
Nike Indy med mycket stöd Vadderad, justerbar sport-BH för kvinnor
Bästsäljare
Nike Indy med mycket stöd
Vadderad, justerbar sport-BH för kvinnor
629 kr
FC Barcelona 2026/27 Stadium (bortaställ)
FC Barcelona 2026/27 Stadium (bortaställ) Fotbollströja Kobe Dri-FIT Replica för kvinnor
Återvunnet material
FC Barcelona 2026/27 Stadium (bortaställ)
Fotbollströja Kobe Dri-FIT Replica för kvinnor
1 249 kr
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT med innerbyxor och medelhög midja 7,5 cm för kvinnor
Bästsäljare
Nike One
Shorts Dri-FIT med innerbyxor och medelhög midja 7,5 cm för kvinnor
449 kr
Nike One
Nike One Leggings i 7/8-längd med hög midja för kvinnor
Återvunnet material
Nike One
Leggings i 7/8-längd med hög midja för kvinnor
579 kr
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings i 7/8-längd med hög midja för kvinnor
Nike Pro Seamless
Leggings i 7/8-längd med hög midja för kvinnor
629 kr
Nike Tempo
Nike Tempo Löparleggings i 7/8-längd med hög midja för kvinnor
Bästsäljare
Nike Tempo
Löparleggings i 7/8-längd med hög midja för kvinnor
699 kr
Nike Swift
Nike Swift Löparleggings i 7/8-längd med hög midja och fickor för kvinnor
Återvunnet material
Nike Swift
Löparleggings i 7/8-längd med hög midja och fickor för kvinnor
999 kr
Nike Windrunner
Nike Windrunner DenimJacka i oversize-modell för kvinnor
Bästsäljare
Nike Windrunner
DenimJacka i oversize-modell för kvinnor
1 449 kr
Nike One Classic
Nike One Classic Kortärmad tröja Dri-FIT för kvinnor
Bästsäljare
Nike One Classic
Kortärmad tröja Dri-FIT för kvinnor
399 kr
Nike One Classic
Nike One Classic Linne Dri-FIT för kvinnor
Bästsäljare
Nike One Classic
Linne Dri-FIT för kvinnor
349 kr
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Joggingbyxor för ungdom
+2
Bästsäljare
Nike Sportswear Tech Fleece
Joggingbyxor för ungdom
799 kr
Nike Tempo
Nike Tempo Långärmad tröja Dri-FIT med halv dragkedja för ungdom (tjejer)
Återvunnet material
Nike Tempo
Långärmad tröja Dri-FIT med halv dragkedja för ungdom (tjejer)
529 kr
Nike Pro
Nike Pro Leggings för ungdom (tjejer)
Återvunnet material
Nike Pro
Leggings för ungdom (tjejer)
529 kr
Nike Miler
Nike Miler Kortärmad löpartröja Dri-FIT för barn
Återvunnet material
Nike Miler
Kortärmad löpartröja Dri-FIT för barn
379 kr
Nike Miler
Nike Miler Träningsshorts Dri-FIT för ungdom
+1
Bästsäljare
Nike Miler
Träningsshorts Dri-FIT för ungdom
349 kr
Nike Mavn
Nike Mavn Långärmad tröja Dri-FIT Fitted med hel dragkedja för tjejer
Nike Mavn
Långärmad tröja Dri-FIT Fitted med hel dragkedja för tjejer
799 kr
Nike MAVN
Nike MAVN Dri-FIT stickat linne för tjejer
Återvunnet material
Nike MAVN
Dri-FIT stickat linne för tjejer
499 kr
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings med hög midja för tjejer
Nike Mavn
Leggings med hög midja för tjejer
849 kr
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Vristhöga träningsstrumpor (3 par)
Nike Everyday Lightweight
Vristhöga träningsstrumpor (3 par)
189 kr
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Strumpor (3 par)
Nike Everyday Elevated
Strumpor (3 par)
209 kr
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium (hemmaställ) Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för män
Specialdesigna
Återvunnet material
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för män
1 249 kr
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Träningsstrumpor No-Show (6 par)
Nike Everyday Lightweight
Träningsstrumpor No-Show (6 par)
249 kr
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Kortärmad tröja Dri-FIT för kvinnor
Bästsäljare
Nike One Relaxed
Kortärmad tröja Dri-FIT för kvinnor
399 kr
Nike Pro
Nike Pro Hijab 2.0
Bästsäljare
Nike Pro
Hijab 2.0
449 kr
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Shorts med medelhög midja för kvinnor
+1
Återvunnet material
Nike Studio Fleece Medium Weight
Shorts med medelhög midja för kvinnor
399 kr
Nike Pro
Nike Pro Shorts för tjejer
Bästsäljare
Nike Pro
Shorts för tjejer
329 kr
Nike Academy
Nike Academy Fotbollsbyxor Dri-FIT för män
Återvunnet material
Nike Academy
Fotbollsbyxor Dri-FIT för män
529 kr
Nike Tempo
Nike Tempo Kortärmad löpartröja Dri-FIT för kvinnor
Bästsäljare
Nike Tempo
Kortärmad löpartröja Dri-FIT för kvinnor
399 kr
Nike Everyday Plus Lightweight
Nike Everyday Plus Lightweight Vristhöga träningsstrumpor för kvinnor (3 par)
Bästsäljare
Nike Everyday Plus Lightweight
Vristhöga träningsstrumpor för kvinnor (3 par)
189 kr
Nike Swift
Nike Swift Tajta löparshorts 10 cm med hög midja och fickor för kvinnor
Bästsäljare
Nike Swift
Tajta löparshorts 10 cm med hög midja och fickor för kvinnor
749 kr
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts med medelhög midja 8 cm för kvinnor
Bästsäljare
Nike Pro
Cykelshorts med medelhög midja 8 cm för kvinnor
379 kr
Nike Pro
Nike Pro Ärmlös träningströja Dri-FIT Tight för män
Bästsäljare
Nike Pro
Ärmlös träningströja Dri-FIT Tight för män
429 kr
Nike One
Nike One Capri-tights med hög midja för kvinnor
Återvunnet material
Nike One
Capri-tights med hög midja för kvinnor
529 kr
Frankrike 2026 Stadium
Frankrike 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för män (bortaställ)
Specialdesigna
Slutsåld
Frankrike 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för män (bortaställ)
1 249 kr
Nederländerna 2026 Stadium
Nederländerna 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för män (hemmaställ)
Specialdesigna
Bästsäljare
Nederländerna 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för män (hemmaställ)
1 249 kr
Norge 2026 Stadium
Norge 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
Slutsåld
Norge 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
979 kr
Frankrike 2026 Stadium
Frankrike 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för kvinnor (hemmaställ)
Specialdesigna
Återvunnet material
Frankrike 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för kvinnor (hemmaställ)
1 249 kr
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Träningsstrumpor (3 par)
Nike Everyday Cushioned
Träningsstrumpor (3 par)
189 kr
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Vristhöga träningsstrumpor (6 par)
Bästsäljare
Nike Everyday Cushioned
Vristhöga träningsstrumpor (6 par)
279 kr
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Träningsstrumpor (3 par)
Bästsäljare
Nike Everyday Lightweight
Träningsstrumpor (3 par)
189 kr
Nike Tempo
Nike Tempo Löparlinne Dri-FIT för kvinnor
Bästsäljare
Nike Tempo
Löparlinne Dri-FIT för kvinnor
349 kr
Nike Run Midweight
Nike Run Midweight Löparstrumpor (1 par)
Nike Run Midweight
Löparstrumpor (1 par)
159 kr
England 2026 Stadium (hemmaställ)
England 2026 Stadium (hemmaställ) Fotbollströja Nike Dri-FIT för män
Specialdesigna
Bästsäljare
England 2026 Stadium (hemmaställ)
Fotbollströja Nike Dri-FIT för män
1 249 kr
Nike Run Lightweight
Nike Run Lightweight Löparstrumpor (1 par)
Nike Run Lightweight
Löparstrumpor (1 par)
189 kr
Nike Tempo
Nike Tempo Kort linne i mesh Dri-FIT för kvinnor
Återvunnet material
Nike Tempo
Kort linne i mesh Dri-FIT för kvinnor
349 kr
Nike Miler
Nike Miler Löparshorts Dri-FIT 2-i-1 12,5 cm för män
Återvunnet material
Nike Miler
Löparshorts Dri-FIT 2-i-1 12,5 cm för män
549 kr
Nike Unlimited
Nike Unlimited Mångsidig huvjacka Repel för män
Återvunnet material
Nike Unlimited
Mångsidig huvjacka Repel för män
1 099 kr
Nike Flow
Nike Flow Löparshorts 2-i-1 Dri-FIT med mesh för kvinnor
Bästsäljare
Nike Flow
Löparshorts 2-i-1 Dri-FIT med mesh för kvinnor
549 kr
Nike Run Lightweight
Nike Run Lightweight Micro-löparstrumpor (1 par)
Nike Run Lightweight
Micro-löparstrumpor (1 par)
189 kr
Nike Pro
Nike Pro Shorts för tjejer
Bästsäljare
Nike Pro
Shorts för tjejer
329 kr
Nike Academy
Nike Academy Fotbollsbyxor Dri-FIT för män
Återvunnet material
Nike Academy
Fotbollsbyxor Dri-FIT för män
529 kr
Nike Tempo
Nike Tempo Kortärmad löpartröja Dri-FIT för kvinnor
Bästsäljare
Nike Tempo
Kortärmad löpartröja Dri-FIT för kvinnor
399 kr
Nike Everyday Plus Lightweight
Nike Everyday Plus Lightweight Vristhöga träningsstrumpor för kvinnor (3 par)
Bästsäljare
Nike Everyday Plus Lightweight
Vristhöga träningsstrumpor för kvinnor (3 par)
189 kr
Nike Swift
Nike Swift Tajta löparshorts 10 cm med hög midja och fickor för kvinnor
Bästsäljare
Nike Swift
Tajta löparshorts 10 cm med hög midja och fickor för kvinnor
749 kr
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts med medelhög midja 8 cm för kvinnor
Bästsäljare
Nike Pro
Cykelshorts med medelhög midja 8 cm för kvinnor
379 kr
Nike Pro
Nike Pro Ärmlös träningströja Dri-FIT Tight för män
Bästsäljare
Nike Pro
Ärmlös träningströja Dri-FIT Tight för män
429 kr
Nike One
Nike One Capri-tights med hög midja för kvinnor
Återvunnet material
Nike One
Capri-tights med hög midja för kvinnor
529 kr
Frankrike 2026 Stadium
Frankrike 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för män (bortaställ)
Specialdesigna
Slutsåld
Frankrike 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för män (bortaställ)
1 249 kr
Nederländerna 2026 Stadium
Nederländerna 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för män (hemmaställ)
Specialdesigna
Bästsäljare
Nederländerna 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för män (hemmaställ)
1 249 kr
Norge 2026 Stadium
Norge 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
Slutsåld
Norge 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för ungdom (hemmaställ)
979 kr
Frankrike 2026 Stadium
Frankrike 2026 Stadium Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för kvinnor (hemmaställ)
Specialdesigna
Återvunnet material
Frankrike 2026 Stadium
Nike Dri-FIT fotbollslandslagströja för kvinnor (hemmaställ)
1 249 kr
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Träningsstrumpor (3 par)
Nike Everyday Cushioned
Träningsstrumpor (3 par)
189 kr
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Vristhöga träningsstrumpor (6 par)
Bästsäljare
Nike Everyday Cushioned
Vristhöga träningsstrumpor (6 par)
279 kr
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Träningsstrumpor (3 par)
Bästsäljare
Nike Everyday Lightweight
Träningsstrumpor (3 par)
189 kr
Nike Tempo
Nike Tempo Löparlinne Dri-FIT för kvinnor
Bästsäljare
Nike Tempo
Löparlinne Dri-FIT för kvinnor
349 kr
Nike Run Midweight
Nike Run Midweight Löparstrumpor (1 par)
Nike Run Midweight
Löparstrumpor (1 par)
159 kr
England 2026 Stadium (hemmaställ)
England 2026 Stadium (hemmaställ) Fotbollströja Nike Dri-FIT för män
Specialdesigna
Bästsäljare
England 2026 Stadium (hemmaställ)
Fotbollströja Nike Dri-FIT för män
1 249 kr
Nike Run Lightweight
Nike Run Lightweight Löparstrumpor (1 par)
Nike Run Lightweight
Löparstrumpor (1 par)
189 kr
Nike Tempo
Nike Tempo Kort linne i mesh Dri-FIT för kvinnor
Återvunnet material
Nike Tempo
Kort linne i mesh Dri-FIT för kvinnor
349 kr
Nike Miler
Nike Miler Löparshorts Dri-FIT 2-i-1 12,5 cm för män
Återvunnet material
Nike Miler
Löparshorts Dri-FIT 2-i-1 12,5 cm för män
549 kr
Nike Unlimited
Nike Unlimited Mångsidig huvjacka Repel för män
Återvunnet material
Nike Unlimited
Mångsidig huvjacka Repel för män
1 099 kr
Nike Flow
Nike Flow Löparshorts 2-i-1 Dri-FIT med mesh för kvinnor
Bästsäljare
Nike Flow
Löparshorts 2-i-1 Dri-FIT med mesh för kvinnor
549 kr
Nike Run Lightweight
Nike Run Lightweight Micro-löparstrumpor (1 par)
Nike Run Lightweight
Micro-löparstrumpor (1 par)
189 kr