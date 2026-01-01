Nike Factory Store Wertheim

Nike Factory Store Wertheim

Öppet • Stänger kl. 20:00

Almosenberg Unit 78-81

Wertheim Village

WERTHEIM, Baden-Wurttemberg, 97877, DE

+49 934 2966 4993

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Öppettider

mån - lör: 10:00 - 20:00
sön: Stängd

Tjänster

  • Nike-presentkort

    Nike-presentkort

    Den här butiken tar emot presentkort som har köpts i andra Nike Stores eller på Nike.com i lokal valuta.

  • Returer från Nike.com och Nike-appen

    Returer från Nike.com och Nike-appen

    Den här butiken tar emot returer för beställningar gjorda på Nike.com och Nike-appen.

  • Click and Collect

    Click and Collect

    Köp gjorda på Nike.com kan hämtas från den här butiken.

  • Nike Recycling + Donation

    Nike Recycling + Donation

    Recycling + Donation bidrar till att minska mängden avfall genom att rengöra och donera eller återvinna använda skor och kläder. Det är så vi ser till att produkter som du inte längre använder får ett nytt liv. Särskilda villkor gäller.

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