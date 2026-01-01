Nike Factory Store Noventa

Nike Factory Store Noventa

Öppet • Stänger kl. 20:00

Via Marco Polo, 1

Via Marco Polo, 1

Noventa Di Piave, Veneto, 30020, IT

+39-04213 07899

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Öppettider

mån - sön: 10:00 - 20:00

Tjänster

  • Returinformation

    Returinformation

    Den här butiken tar inte emot returer för beställningar gjorda på Nike.com eller i Nike-appen.

  • Bra Fit by Nike Fit

    Bra Fit by Nike Fit

    Rätt passform är allt. Hitta den perfekta BH:n med rätt passform för dina favoritaktiviteter.

  • Nike-presentkort

    Nike-presentkort

    Den här butiken tar emot presentkort som har köpts i andra Nike Stores eller på Nike.com i lokal valuta.

  • Rea dygnet runt

    Rea dygnet runt

    Spara stort när som helst online.

  • Nike Recycling + Donation

    Nike Recycling + Donation

    Recycling + Donation bidrar till att minska mängden avfall genom att rengöra och donera eller återvinna använda skor och kläder. Det är så vi ser till att produkter som du inte längre använder får ett nytt liv. Särskilda villkor gäller.

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