Tillbaka till sökNike Factory Store - Desert RidgeStängd • Öppnar imorgon kl. 11:0021001 N Tatum Blvd Ste 38-1330Phoenix, AZ, 85050-5216, US4802824363Få vägbeskrivningÖppettidermån - lör: 11:00 - 21:00sön: 11:00 - 18:00TjänsterUpphämtningKöp dina favoritprodukter online och hämta dem i en butik.Nike-experterFå råd i realtid från våra experter om allt som rör sport och mode.Som shopping borde varaNike-medlemmar får 60 dagars öppet köp och kvittofria returer på alla produkter.Shoppa Nike Factory-reaNu är modeller och reapriser från Nike Factory Stores tillgängliga online.Shoppa Nike Factory-reaBli medlemNya medlemmar i Nike-appen får 15% rabatt på sitt första köp i butik.Butiker i närhetenButiksregisterNike Factory Store - PhoenixOutlets at Anthem4250 W Anthem Way., Suite 375Phoenix, AZ, 85086-0415, USStängd • Öppnar imorgon kl. 10:00Nike Factory Store - Tempe Marketplace2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253Tempe, AZ, 85288-5181, USStängd • Öppnar imorgon kl. 10:00Nike Factory Store - GlendaleTanger Outlet Center - Westgate6800 N 95th Ave Suite 590Glendale, AZ, 85305-6813, USStängd • Öppnar imorgon kl. 10:00