Nike Store Girne (Partnered)

Nike Store Girne (Partnered)

Stängd • Öppnar kl. 09:30

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

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Öppettider

mån: 09:30 - 18:00
tis - lör: 09:30 - 19:30
sön: 11:00 - 18:00

Tjänster

  • Returinformation

    Returinformation

    Den här butiken tar inte emot returer för beställningar gjorda på Nike.com eller i Nike-appen.

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