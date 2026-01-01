Tillbaka till sökNike Store Girne (Partnered)Stängd • Öppnar kl. 09:30Naci Talat Cad.The Venue Plaza No: 4CAşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY+90 392 815 11 33Få vägbeskrivningÖppettidermån: 09:30 - 18:00tis - lör: 09:30 - 19:30sön: 11:00 - 18:00TjänsterReturinformationDen här butiken tar inte emot returer för beställningar gjorda på Nike.com eller i Nike-appen.Butiker i närhetenButiksregisterNike Store Lefkosa (Partnered)27 Yağmur Sok.Gönyeli Çemberi Lefkoşe, Nicosia, 99999, CYStängd • Öppnar kl. 09:30Nike Store Nicosia Mall (Partnered)Nicosia Mall2 Madrid StreetNicosia, Nicosia, 2603, CYStängd • Öppnar kl. 10:00Nike Store Mersin Forum (Partnered)Güvenevler Mahallesi Mersin Forum Avm.No: FF19/20 YenişehirMERSIN, Mersin, 33140, TRStängd • Öppnar kl. 10:00