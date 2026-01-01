Tillbaka till sökNike Store City Stars (Phase 2)Öppet • Stänger kl. 00:00CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676Få vägbeskrivningÖppettidermån - sön: 10:00 - 00:00TjänsterReturinformationDen här butiken tar inte emot returer för beställningar gjorda på Nike.com eller i Nike-appen.Butiker i närhetenButiksregisterNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGÖppet • Stänger kl. 00:00Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGÖppet • Stänger kl. 23:00NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGÖppet • Stänger kl. 22:00