Nike Serdika Mall (Partnered)

Nike Serdika Mall (Partnered)

Öppet • Stänger kl. 22:00

48 Sytniakovo Blvd.

1505 Sofia

Sofia, 1505, BG

359897000261

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Öppettider

mån - sön: 10:00 - 22:00

Tjänster

  • Returinformation

    Returinformation

    Den här butiken tar inte emot returer för beställningar gjorda på Nike.com eller i Nike-appen.

  • Bra Fit by Nike Fit

    Bra Fit by Nike Fit

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