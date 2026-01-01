Tillbaka till sökNike Serdika Mall (Partnered)Öppet • Stänger kl. 22:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Få vägbeskrivningÖppettidermån - sön: 10:00 - 22:00TjänsterReturinformationDen här butiken tar inte emot returer för beställningar gjorda på Nike.com eller i Nike-appen.Bra Fit by Nike FitRätt passform är allt. Hitta den perfekta BH:n med rätt passform för dina favoritaktiviteter.Butiker i närhetenButiksregisterNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGÖppet • Stänger kl. 20:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGÖppet • Stänger kl. 20:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGÖppet • Stänger kl. 20:00