Nike Factory Store Sanda

Nike Factory Store Sanda

Öppet • Stänger kl. 20:00

北区上津台7-3

神戸三田プレミアムアウトレット910区画

神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP

+81 78 983 3908

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Öppettider

mån - sön: 10:00 - 20:00

Tjänster

  • Nike-presentkort

    Nike-presentkort

    Den här butiken tar emot presentkort som har köpts i andra Nike Stores eller på Nike.com i lokal valuta.

  • Returer från Nike.com och Nike-appen

    Returer från Nike.com och Nike-appen

    Den här butiken tar emot returer för beställningar gjorda på Nike.com och Nike-appen.

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