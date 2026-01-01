Tillbaka till sökNike Factory Store SandaÖppet • Stänger kl. 20:00北区上津台7-3神戸三田プレミアムアウトレット910区画神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP+81 78 983 3908Få vägbeskrivningÖppettidermån - sön: 10:00 - 20:00TjänsterNike-presentkortDen här butiken tar emot presentkort som har köpts i andra Nike Stores eller på Nike.com i lokal valuta.Returer från Nike.com och Nike-appenDen här butiken tar emot returer för beställningar gjorda på Nike.com och Nike-appen.Läs merSkanna produkternas streckkoder med Nike-appen för att se ytterligare storlekar och färger.Butiker i närhetenButiksregisterNike Kobe Motomachi中央区三宮町3-3-2三宮Westビル1F神戸市, 兵庫県, 650-0021, JPÖppet • Stänger kl. 20:00Nike Factory Store Kobe垂水区海岸通12-2三井アウトレットパークマリンピア神戸2390区画神戸市, 兵庫県, 655-0036, JPÖppet • Stänger kl. 20:00Nike Expocity千里万博公園2-1ららぽ-とEXPOCITY1F吹田市, 大阪府, 565-0826, JPÖppet • Stänger kl. 20:00