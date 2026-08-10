Tillbaka till sökNike Factory Store - CitadelStängd • Öppnar imorgon kl. 10:00Citadel Outlets100 Citadel Dr Suite 561Commerce, CA, 90040-1523, US3237201684Få vägbeskrivningÖppettidermån - sön: 10:00 - 21:00Särskilda öppettidersön 9 aug. - lör 15 aug.: 10:00 - 21:00TjänsterUpphämtningKöp dina favoritprodukter online och hämta dem i en butik.Det är bättre att vara medlemNya medlemmar får 15% rabatt på sitt första köp i butik*, plus en mängd belöningar som bara medlemmar får tillgång till. *Vissa undantag gäller.Nike-experterFå råd i realtid från våra experter om allt som rör sport och mode.Som shopping borde varaNike-medlemmar får 60 dagars öppet köp och kvittofria returer på alla produkter.Shoppa Nike Factory-reaNu är modeller och reapriser från Nike Factory Stores tillgängliga online.Shoppa Nike Factory-reaButiker i närhetenButiksregisterNike Community Store - East LA4585 Whittier BlvdEast Los Angeles, CA, 90022-2432, USStängd • Öppnar imorgon kl. 10:00Nike Community Store - Watts9801 S Alameda StLos Angeles, CA, 90002-3158, USStängd • Öppnar imorgon kl. 10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USStängd • Öppnar imorgon kl. 10:00