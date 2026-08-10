Nike Factory Store - Citadel

Nike Factory Store - Citadel

Stängd • Öppnar imorgon kl. 10:00

Citadel Outlets

100 Citadel Dr Suite 561

Commerce, CA, 90040-1523, US

3237201684

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Öppettider

mån - sön: 10:00 - 21:00

Särskilda öppettider

sön 9 aug. - lör 15 aug.: 10:00 - 21:00

Tjänster

  • Upphämtning

    Upphämtning

    Köp dina favoritprodukter online och hämta dem i en butik.

  • Det är bättre att vara medlem

    Det är bättre att vara medlem

    Nya medlemmar får 15% rabatt på sitt första köp i butik*, plus en mängd belöningar som bara medlemmar får tillgång till. *Vissa undantag gäller.

  • Nike-experter

    Nike-experter

    Få råd i realtid från våra experter om allt som rör sport och mode.

  • Som shopping borde vara

    Som shopping borde vara

    Nike-medlemmar får 60 dagars öppet köp och kvittofria returer på alla produkter.

  • Shoppa Nike Factory-rea

    Shoppa Nike Factory-rea

    Nu är modeller och reapriser från Nike Factory Stores tillgängliga online.

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