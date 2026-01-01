Nike Discovery Mall (Partnered)

Nike Discovery Mall (Partnered)

Stängd • Öppnar kl. 10:00

Discovery Mall

Kuwait City, Capital, 15005, KW

+965 2291 3653

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Öppettider

mån - sön: 10:00 - 22:00

Tjänster

  • Returinformation

    Returinformation

    Den här butiken tar inte emot returer för beställningar gjorda på Nike.com eller i Nike-appen.

  • Bra Fit by Nike Fit

    Bra Fit by Nike Fit

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