Nike Factory Store Liege

Nike Factory Store Liege

Stängd • Öppnar imorgon kl. 09:30

Chaussee de Tongres 269

LIEGE, Wallonia, 4000, BE

+32 04 366 13 28

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Öppettider

mån - lör: 09:30 - 20:00
sön: Stängd

Tjänster

  • Returer från Nike.com och Nike-appen

    Returer från Nike.com och Nike-appen

    Den här butiken tar emot returer för beställningar gjorda på Nike.com och Nike-appen.

  • Rea dygnet runt

    Rea dygnet runt

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  • Nike-presentkort

    Nike-presentkort

    Den här butiken tar emot presentkort som har köpts i andra Nike Stores eller på Nike.com i lokal valuta.

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