Nike Factory Store Lelystad

Nike Factory Store Lelystad

Öppet • Stänger kl. 20:00

Bataviaplein 86

Unit 20-23

LELYSTAD, Flevoland, 8242 PN, NL

+31 3202 34160

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Öppettider

mån - fre: 10:00 - 18:00
lör - sön: 10:00 - 20:00

Särskilda öppettider

mån 10 aug. - sön 16 aug.: 10:00 - 20:00

Tjänster

  • Nike-presentkort

    Nike-presentkort

    Den här butiken tar emot presentkort som har köpts i andra Nike Stores eller på Nike.com i lokal valuta.

  • Returer från Nike.com och Nike-appen

    Returer från Nike.com och Nike-appen

    Den här butiken tar emot returer för beställningar gjorda på Nike.com och Nike-appen.

  • Rea dygnet runt

    Rea dygnet runt

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