Tre utfall för att stärka benen

Starka ben är motorerna som tar dig igenom alla slags rörelser och träningspass. Vi visar dig en serie med tre utfall från Nike Master Trainer Kirsty Godso som hjälper dig att uppnå nya träningsmål.

Vill du h

a starka ben som ger dig kraft under löprundor, lyft och fritidsaktiviteter så har vi två ord för dig: utfall framåt. Denna grundläggande styrkeövning med bara kroppsvikt stärker core, sätesmuskler, framsida lår, baksida lår, vadmuskler och de små musklerna runt dina knän och vrister som hela tiden korrigerar balansen. Med tiden blir du inte bara bättre på att klara tyngre vikter, utan du får även bättre balans och stabilitet, vilket främjar alla slags rörelser.



Ändra riktning, tempo eller explosivitet i dina utfall framåt så aktiverar du ännu fler muskler, får konditionsfördelar och stärker benen rejält, vilket hjälper dig i alla sporter.



Osäker på hur du ska gå vidare? Inga problem. De här variationerna på underkroppsklassikern från Nike Master Trainer Kirsty Godso tränar din kropp på nya, grymma sätt.