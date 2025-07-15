Sätt framtiden i rörelse

Nike Teens
Senast uppdaterad: 15 juli 2025
Lästid: 3 min

Tänk framåt med en outfit som är lika stilsäker som ledig. Svart, vitt och neutrala färger ger ett tidlöst intryck som får en edge av detaljer i metallic och neonfärger. Håll dig uppdaterad och redo för allt i strömlinjeformade silhuetter med inspiration från funktionsplagg. Oavsett om du vill röra på dig eller levla upp din look är våra produkter redo för vad som än väntar.

Nike Teens – sätt framtiden i rörelse

Gör avtryck

Kom igång: Välj plagg som har ett syfte. Med leggingsen Nike Pro och linnet Dri-FIT kan du röra dig med självförtroende. Håll looken stilren med mörka neutrala färger och en färgboost i neon.

Satsa på en look som håller: Håll looken funktionell genom att lägga till lager, som västen Nike Sportswear Therma-FIT, så att du är bekväm oavsett vart dagen tar dig.

✅ Ge den en edge: Fullända looken med inslag av metallic. Smycken, naglar och håraccessoarer är detaljer som glänser.

Sneakers för en ikonisk look ❤️‍🔥

Sneakers för en ikonisk look ❤️‍🔥

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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
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Nike Teens – sätt framtiden i rörelse
Nike Teens – sätt framtiden i rörelse

"Jag gillar hur byxorna rör sig runt mig och med mig när jag dansar. De är bekväma och fina på samma gång."

Fleur

Dansare

Nike Teens – sätt framtiden i rörelse

Mode för bra resultat

Skapa looks som hänger med i dina rörelser. Från de vävda byxorna Nike Sportswear till jackan Nike Sportswear som lyfter fram din stil – ge din outfit en edge som får dig att känna dig självsäker och redo för allt.

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Ursprungligen publicerad: 15 juli 2025