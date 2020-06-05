3 sätt att göra träning roligt för barn

Du vet säkert redan att det enda sättet att få barn att göra vissa saker (hushållssysslor, läkarbesök, långa bilfärder) är att få dem att kännas roliga. Motion är inget undantag. "Du måste få fysisk aktivitet att upplevas som kul för att barnen ska vilja fortsätta träna", säger Karen Santesson, handledare hos Nikes Child Development Center som ansvarar för aktivitetsprogrammet Everybody Moves på uppdrag av idrottslärarorganisationen Shape America. Osäker på hur du ska börja? Prova de här idéerna för att få den gemensamma träningen att kännas kul.



01. Gör det till en lek.

Det enklaste (och mest självklara) sättet att göra träningen roligare är att göra den till en lek. Leken får det fysiska arbetet att kännas som ett nöje. Vanliga trädgårdslekar som tafatt, röda lyktan stopp och fotboll är ofta bra för yngre barn (3–5 år). Äldre barn brukar gilla hinderbanor som är mer dynamiska för deras relativt låga koncentrationsförmåga, menar Santesson. Skapa din egen bana genom att ställa upp fem eller sex "hinder" i trädgården eller runt huset, som till exempel en hög med kuddar som barnen ska hoppa över eller två träd som de ska göra en crab walk mellan. Sätt igång timern och utmana dem att klara hinderbanan på en viss tid. Glöm inte att heja fram dem mot mål.



02. Låt dem vara med och bestämma.

"Barn tycker om att känna att de får fatta sina egna beslut, det ger dem en känsla av kontroll", säger Santesson. Prova att ge mindre barn (3 till cirka 6 år gamla) en uppgift att utföra. Tala om för ditt barn att han eller hon är din speciella träningskompis och att hans eller hennes uppgift är att efter bästa förmåga följa med i din yogarutin eller kasta en lätt medicinboll till dig mellan dina situps. Äldre barn kan antingen få välja ut ett träningspass eller skapa ett eget som ni kan göra tillsammans genom att sätta ihop fem eller sex övningar som de gillar. "Barn tycker att det är kul att för en gångs skull få bestämma över föräldrarna. När de ser dig uppskatta träningen, ökar också chansen att de vill vara med", fortsätter Santesson. Hjälp barnen att hitta träningspass ledda av en Nike Master Trainer i kollektionen För hela familjen eller välja övningar ur kollektionen Lär dig grundläggande träning. Du hittar båda i NTC-appen.