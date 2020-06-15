Bowls med chiafrön

Satsa på enkelt och gott under veckan och börja dagen med en blandning superingredienser som du lätt kan variera. Det här enkla receptet är fullt av energi och näringsämnen som hjälper dig att ladda batterierna.



Chiafrön är små men mättande. Den blygsamma superingrediensen är sprängfylld med näringsämnen som ger dig kraft på löprundan eller nytt bränsle efter ett styrketräningspass. Gör en stor sats av den här veganska, naturligt sötade bowlen med chiafrön och bär, så har du så det räcker från måndag till fredag och sparar en kvart varje morgon.