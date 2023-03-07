Air Jordan 9 lanserades som den lättaste och mest responsiva Air Jordan-skon någonsin och med sin minimalistiska ovandel och smidiga snörningssystem höll den vad den lovade. De fyra OG-färgkombinationerna inspirerades av MJ:s status som internationell stjärna och sulan pryddes av ord som självständighet, frihet, atletisk och kraft på flera olika språk. Jordan-versionen hyllade också MJ:s byte av professionell inriktning – exklusivt för spelare lanserades en Air Jordan 9 för basket och en för baseboll.