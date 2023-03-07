Kollektionen Air Jordan
Air Jordan 9
Släpptes ursprungligen (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg (WHITE/BLACK – TRUE RED)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (130182-100)
Air Jordan 9
Släpptes ursprungligen (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg (WHITE/BLACK – TRUE RED)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (130182-100)
Spelet fortsätter
Efter tre år i rad på basketens absoluta elitnivå valde Michael Jordan att byta sport, från basket till baseboll – men hans frånvaro från basketplanen stoppade inte lanseringen av Air Jordan 9. Medan MJ spelade baseboll i Minor League fortsatte Air Jordan-seriens segertåg och trots att den nya skon aldrig bars av nummer 23 blev den en tydlig stilikon i basketkulturen.
Från The Vault
Skapad för basket och baseboll
Air Jordan 9 lanserades som den lättaste och mest responsiva Air Jordan-skon någonsin och med sin minimalistiska ovandel och smidiga snörningssystem höll den vad den lovade. De fyra OG-färgkombinationerna inspirerades av MJ:s status som internationell stjärna och sulan pryddes av ord som självständighet, frihet, atletisk och kraft på flera olika språk. Jordan-versionen hyllade också MJ:s byte av professionell inriktning – exklusivt för spelare lanserades en Air Jordan 9 för basket och en för baseboll.