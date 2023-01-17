Air Jordan Collection
Air Jordan 8
Släpptes ursprungligen (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVE&S#8232;)Färgkombination (BLACK/BRIGHT CONCORD – AQUA TONE)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (130169-040)
Air Jordan 8
Släpptes ursprungligen (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVE&S#8232;)Färgkombination (BLACK/BRIGHT CONCORD – AQUA TONE)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (130169-040)
En ny standard
Chicago Bulls avslutade säsongen 1993 med att ta hem sin tredje NBA-mästerskapstitel på raken – och blev därmed det tredje laget i ligans historia att göra det. I och med segern blev Michael Jordan den första spelaren någonsin som valdes till MVP under tre på varandra följande finaler. Under den här rekordbrytande säsongen bar Jordan sina Air Jordan 8.
Från The Vault
Symbolen för ett årtionde
Med tre mästerskaps- och MVP-titlar under bältet, markerade 1993 års lansering av Air Jordan 8 slutet på den första delen av Jordans karriär och sneakerdesign. Den här åttonde versionen släpptes i tre ursprungliga färgkombinationer. En stilsäker design med remmar och tryck på plösen i chenille gjorde Air Jordan 8 till en distinkt 90-talssneaker – som numera är synonym med den era under vilken den föddes.