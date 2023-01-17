Med tre mästerskaps- och MVP-titlar under bältet, markerade 1993 års lansering av Air Jordan 8 slutet på den första delen av Jordans karriär och sneakerdesign. Den här åttonde versionen släpptes i tre ursprungliga färgkombinationer. En stilsäker design med remmar och tryck på plösen i chenille gjorde Air Jordan 8 till en distinkt 90-talssneaker – som numera är synonym med den era under vilken den föddes.



