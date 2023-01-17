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Senast uppdaterad: 17 januari 2023
Lästid: 2 min

Kollektionen Air Jordan

Air Jordan 7

Släpptes ursprungligen (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (130014-100)

Air Jordan 7

Släpptes ursprungligen (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (130014-100)

Historien bakom Air Jordan 7, Skaffa SNKRS-appen

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Historien bakom Air Jordan 7, Skaffa SNKRS-appen

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Exklusiv tillgång till varje släpp och insiderinformation från den community som definierar kulturen.

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Segrar över hela världen

Med Air Jordan 7 tog Michael Jordan klivet mot internationell stjärnstatus. Han snörade på sig den enastående silhuetten och tog hem den andra NBA-mästerskapstiteln på raken samtidigt som han blev vald till finalens MVP, säsongen MVP och vann en guldmedalj tillsammans med det legendariska USA-teamet under OS i Barcelona 1992.

Från The Vault

Ett steg mot ett nytt arv

Air Jordan 7 styrde Jordan Brand i en ny riktning samtidigt som Jordans popularitet var på väg att nå sin höjdpunkt. Med två medvetet utelämnade detaljer – Nike-brandingen på utsidan och det synliga Air-fönstret – skapade den här versionen av Air Jordan en look som kunde existera separat från Nike Basketball.

Färgkombinationer

Ursprungligen publicerad: 17 januari 2023