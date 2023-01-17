Kollektionen Air Jordan
Air Jordan 7
Släpptes ursprungligen (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (130014-100)
Air Jordan 7
Släpptes ursprungligen (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (130014-100)
Segrar över hela världen
Med Air Jordan 7 tog Michael Jordan klivet mot internationell stjärnstatus. Han snörade på sig den enastående silhuetten och tog hem den andra NBA-mästerskapstiteln på raken samtidigt som han blev vald till finalens MVP, säsongen MVP och vann en guldmedalj tillsammans med det legendariska USA-teamet under OS i Barcelona 1992.
Från The Vault
Ett steg mot ett nytt arv
Air Jordan 7 styrde Jordan Brand i en ny riktning samtidigt som Jordans popularitet var på väg att nå sin höjdpunkt. Med två medvetet utelämnade detaljer – Nike-brandingen på utsidan och det synliga Air-fönstret – skapade den här versionen av Air Jordan en look som kunde existera separat från Nike Basketball.