Med Air Jordan 6 på fötterna tog Michael Jordan Chicago Bulls till lagets första final någonsin, och så småningom deras första mästerskapstitel. Och fastän Jordan och hans signaturskor redan var eftertraktade inom sneakervärlden, gjorde triumfen att AJ 6:ans popularitet sköt i höjden. Silhuetten bars snart av några av popkulturens största ikoner vilket bara bekräftade skon status som tidens hetaste sneaker, på och utanför planen.