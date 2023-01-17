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Senast uppdaterad: 17 januari 2023
Lästid: 3 min

Kollektionen Air Jordan

Air Jordan 6

Släpptes ursprungligen (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (BLACK/INFRARED)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (4391)

Air Jordan 6

Släpptes ursprungligen (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (BLACK/INFRARED)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (4391)

Historien bakom Air Jordan 6, Skaffa SNKRS-appen

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Historien bakom Air Jordan 6, Skaffa SNKRS-appen

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En populär triumf

Med Air Jordan 6 på fötterna tog Michael Jordan Chicago Bulls till lagets första final någonsin, och så småningom deras första mästerskapstitel. Och fastän Jordan och hans signaturskor redan var eftertraktade inom sneakervärlden, gjorde triumfen att AJ 6:ans popularitet sköt i höjden. Silhuetten bars snart av några av popkulturens största ikoner vilket bara bekräftade skon status som tidens hetaste sneaker, på och utanför planen.

Från The Vault

Kvalitet på planen

Air Jordan 6 hämtade inspiration från MJ:s tyska sportbil och frammanade en känsla av snabbhet och kvalitet. En innersko i neopren, en genomskinlig gummisula och synlig Air – Tinker Hatfields arkitektoniska designelement är synliga från sula till skosnöre. Originalet släpptes 1991 i fem färgkombinationer och Air Jordan 6 lanserades igen som en retromodell år 2000, 2002 och 2006.

Färgkombinationer

Ursprungligen publicerad: 17 januari 2023