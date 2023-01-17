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Senast uppdaterad: 17 januari 2023
Lästid: 2 min

Air Jordan 4

Släpptes ursprungligen (1989)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (BLACK/CEMENT GREY)
Ursprungligt pris (110 USD)
Produktkod (4363)

Air Jordan 4

Släpptes ursprungligen (1989)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (BLACK/CEMENT GREY)
Ursprungligt pris (110 USD)
Produktkod (4363)

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Jordan sätter "The Shot"

Michael Jordan avslutade den första playoffrundan 1988–89 med ett av spelets mest legendariska moves: ett balettliknande skott precis före slutsignalen slog ut Cleveland från playoffs. Idag kallas händelsen helt enkelt för "The Shot".

Från The Vault

Internationellt genomslag

Air Jordan 4 släpptes 1989. Det var det första globala Jordan-släppet och den första skon av många som hade de utmärkande formgjutna meshpanelerna. En annan viktig detalj på Air Jordan 4 OG var Nike Air-logotypen på hälen, en hyllning till Jordans eget sätt att alltid utmana tyngdlagen på planen. Skon syntes i Spike Lees film Do The Right Thing och tog sig därmed ut ur sportens värld och gjorde starkt intryck på popkulturen för alltid.

Färgkombinationer

Ursprungligen publicerad: 17 januari 2023