Air Jordan 4 släpptes 1989. Det var det första globala Jordan-släppet och den första skon av många som hade de utmärkande formgjutna meshpanelerna. En annan viktig detalj på Air Jordan 4 OG var Nike Air-logotypen på hälen, en hyllning till Jordans eget sätt att alltid utmana tyngdlagen på planen. Skon syntes i Spike Lees film Do The Right Thing och tog sig därmed ut ur sportens värld och gjorde starkt intryck på popkulturen för alltid.