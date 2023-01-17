Air Jordan 3
Släpptes ursprungligen (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/CEMENT GREY)
Ursprungligt pris (100 USD)
Produktkod (4365)
Air Jordan 3
Släpptes ursprungligen (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/CEMENT GREY)
Ursprungligt pris (100 USD)
Produktkod (4365)
Jumpman blir till
I ett par Air Jordan 3 klev Michael Jordan ut på planen inför sin tredje Slam Dunk-tävling och visade världen ett oförglömligt hopp. När han tog hem segern blev Jumpman-ikonen ett faktum.
Från The Vault
Ett ikoniskt samarbete
Air Jordan 3 släpptes 1988 och var Tinker Hatfields första design av det som skulle bli ett tre decennier långt samarbete med Jordan. För det här samarbetet skapade Tinker det numera klassiska elefantmönstret. AJ3 är fortfarande en av världens mest välkända sneakersilhuetter.