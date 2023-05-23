Hatfield använde 20-årsjubileet som målarduk för sin design, som skulle berätta MJ:s livshistoria. Han lade in över 200 ikoner i ovandelen, där varje symbol representerade Jordans resa från barndomen till hans oöverträffade karriär och arv. Skon hade också 69 kanaler längs sidan: en referens till MJ:s poängrekord under en match. Tinker gjorde allt och lite till för att skapa en sko som kunde tjäna som en autobiografi över en atlet av MJ:s kaliber – och AJ 20 gör precis det.