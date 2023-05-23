Air Jordan 20
Släpptes ursprungligen
(2005)
Designer
(TINKER HATFIELD/MARK SMITH)
Föremålets ursprung
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg
(WHITE/BLACK – RED)
Ursprungligt pris
(175 USD)
Produktkod
(310455-101)
Air Jordan 20
Släpptes ursprungligen (2005)
Designer (TINKER HATFIELD/MARK SMITH)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg (WHITE/BLACK – RED)
Ursprungligt pris (175 USD)
Produktkod (310455-101)
Två decennier av storhet
År 2005, efter 20 år i skobranschen, hade Michael Jordan och Jordan Brand lyckats med vad inget varumärke hade gjort förut. De hade inspirerat miljontals spelare över hela världen, byggt upp ett långvarigt arv och skapat en ny standard för storhet inom sportvärlden. En sådan prestation krävde en speciell sko. För att fira två årtionden av omvandling vände Jordan sig till sin legendariske samarbetspartner Tinker Hatfiled och återupptog ett partnerskap som hade skapat – och sedan återskapade – den moderna sneakern.
Från The Vault
Värdig arvet
Hatfield använde 20-årsjubileet som målarduk för sin design, som skulle berätta MJ:s livshistoria. Han lade in över 200 ikoner i ovandelen, där varje symbol representerade Jordans resa från barndomen till hans oöverträffade karriär och arv. Skon hade också 69 kanaler längs sidan: en referens till MJ:s poängrekord under en match. Tinker gjorde allt och lite till för att skapa en sko som kunde tjäna som en autobiografi över en atlet av MJ:s kaliber – och AJ 20 gör precis det.