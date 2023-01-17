Air Jordan 2
Släpptes ursprungligen (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/RED)
Ursprungligt pris (100 USD)
Produktkod (4361)
Air Jordan 2
Släpptes ursprungligen (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/RED)
Ursprungligt pris (100 USD)
Produktkod (4361)
Jordan siktar högt
Den andra generationen av Jordan blev startskottet för en ny era av skor. Air Jordan 2 släpptes tidigt i Jordans karriär, men var den första skon av sitt slag, som kombinerade exklusivt mode med basket för första gången i sportens historia.
Från The Vault
Elegans möter explosivitet
Air Jordan 2 tillverkades i Italien och med sina rena linjer, inkapslade Air-enhet i fullängd och utan den klassiska Swoosh-loggan var den en basketsko med en helt ny typ av sofistikerad elegans. Mannen bakom den klassiska Air Force 1, Bruce Kilgore, stor också bakom den här modellen som såldes i OG-version mellan 1986 och 1987. Idag lever den vidare genom AJ2 Retro.