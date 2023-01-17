Air Jordan 2 tillverkades i Italien och med sina rena linjer, inkapslade Air-enhet i fullängd och utan den klassiska Swoosh-loggan var den en basketsko med en helt ny typ av sofistikerad elegans. Mannen bakom den klassiska Air Force 1, Bruce Kilgore, stor också bakom den här modellen som såldes i OG-version mellan 1986 och 1987. Idag lever den vidare genom AJ2 Retro.