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Senast uppdaterad: 17 januari 2023
Lästid: 2 min

Air Jordan 2

Släpptes ursprungligen (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/RED)
Ursprungligt pris (100 USD)
Produktkod (4361)

Air Jordan 2

Släpptes ursprungligen (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/RED)
Ursprungligt pris (100 USD)
Produktkod (4361)

Historien bakom Air Jordan 2, Skaffa SNKRS-appen

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Jordan siktar högt

Den andra generationen av Jordan blev startskottet för en ny era av skor. Air Jordan 2 släpptes tidigt i Jordans karriär, men var den första skon av sitt slag, som kombinerade exklusivt mode med basket för första gången i sportens historia.

Från The Vault

Elegans möter explosivitet

Air Jordan 2 tillverkades i Italien och med sina rena linjer, inkapslade Air-enhet i fullängd och utan den klassiska Swoosh-loggan var den en basketsko med en helt ny typ av sofistikerad elegans. Mannen bakom den klassiska Air Force 1, Bruce Kilgore, stor också bakom den här modellen som såldes i OG-version mellan 1986 och 1987. Idag lever den vidare genom AJ2 Retro.

Färgkombinationer

Ursprungligen publicerad: 17 januari 2023