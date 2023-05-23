Michael Jordan spelade själv aldrig i ett par Air Jordan 19, men hans exakta specifikationer och ständiga krav vad gäller prestation utformade skon. Jordan Brand-teamet var fast beslutna om att leva upp till Jordans standard vad gäller prestation, och samtidigt utmana modegränserna för att nå ut till generationen som tar del av Jordans arv. Air Jordan 19 har en silhuett som påminner om den giftiga Black Mamba-ormen och med den här modellen tog man ett djärvt kliv in i framtiden vad gäller skor.