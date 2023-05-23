Air Jordan 19
Släpptes ursprungligen
(2004)
Designer
(TATE KUERBIS)
Föremålets ursprung
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg
(WHITE / CHROME – VARSITY RED)
Ursprungligt pris
(165 USD)
Produktkod
(307546-101)
Air Jordan 19
Släpptes ursprungligen (2004)
Designer (TATE KUERBIS)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg (WHITE / CHROME – VARSITY RED)
Ursprungligt pris (165 USD)
Produktkod (307546-101)
Jordan slår ett slag för framtiden
Michael Jordan spelade själv aldrig i ett par Air Jordan 19, men hans exakta specifikationer och ständiga krav vad gäller prestation utformade skon. Jordan Brand-teamet var fast beslutna om att leva upp till Jordans standard vad gäller prestation, och samtidigt utmana modegränserna för att nå ut till generationen som tar del av Jordans arv. Air Jordan 19 har en silhuett som påminner om den giftiga Black Mamba-ormen och med den här modellen tog man ett djärvt kliv in i framtiden vad gäller skor.
Från The Vault
Aggressiv elegans
AJ 19 hade en ovandel med Tech-Flex och Zoom Air-dämpning och det gjorde den smidig på planen. Skons kraftfulla prestation följs av en aggressiv look med en utmärkande reptildesign som tog trenden med dold snörning till en ny nivå av sofistikering.