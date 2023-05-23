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Senast uppdaterad: 23 maj 2023
Lästid: 3 min

Air Jordan 18

Släpptes ursprungligen
(2003)
Designer
(TATE KUERBIS)
Föremålets ursprung
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg
(BLACK / SPORT ROYAL)
Ursprungligt pris
(175 USD)
Produktkod
(305869-041)

Air Jordan 18

Släpptes ursprungligen (2003)
Designer (TATE KUERBIS)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg (BLACK / SPORT ROYAL)
Ursprungligt pris (175 USD)
Produktkod (305869-041)

Historien bakom Air Jordan 18, Skaffa SNKRS-appen

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MJ:s sista match

Den 16 april 2003 spelade MJ sin sista NBA-match i Philadelphia med Washington Wizards och den inleddes med tre minuters stående ovationer. Han avslutade med stil i ett par AJ 18 som designats med inspiration från tidigare hyllade modeller för att fånga vidden av Jordans otroliga arv. AJ 18 skapades med italiensk design och exklusiva sportbilar i åtanke. Skon har även stilrena racing-designlinjer, detaljer från F1-bilar och racingskor, och sofistikerade sömmar som inspirerats av eleganta italienska finskor.

Från The Vault

Kunglig stil

AJ 18 andas kunglighet med tre smakfulla färgkombinationer i exklusiva material som mocka och läder. "Black Royal"-paret inkluderade en borste för den svarta mockan, en handduk för rengöring och Air Jordan 18:s förarhandbok. AJ 18, det sista Air Jordan-paret som MJ någonsin bar på planen, återspeglar legendarens obevekliga krav på de allra minsta detaljerna.

Färgkombinationer

Ursprungligen publicerad: 22 maj 2023