Den 16 april 2003 spelade MJ sin sista NBA-match i Philadelphia med Washington Wizards och den inleddes med tre minuters stående ovationer. Han avslutade med stil i ett par AJ 18 som designats med inspiration från tidigare hyllade modeller för att fånga vidden av Jordans otroliga arv. AJ 18 skapades med italiensk design och exklusiva sportbilar i åtanke. Skon har även stilrena racing-designlinjer, detaljer från F1-bilar och racingskor, och sofistikerade sömmar som inspirerats av eleganta italienska finskor.