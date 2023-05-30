Inspirerad av jazzens improvisatoriska flöde använde sig Smith av böljande linjer som ett viktigt inslag i AJ 17 och accentuerade skon med noter på snörändarna. Skon ville kombinera funktion och stil och hade därför en Zoom Air-enhet i hälen, en mellanfotsplatta i fullängd och en TPU-hälstabilisator. På sin tid var AJ 17 de dyraste AJ:s som någonsin skapats med ett försäljningspris på 200 USD. Det innovativa förpackningssystemet återspeglade skons inspirationskällor och AJ17 levererades i en metallportföj passande för en turnerande jazzmusiker samt en digital guide till skons design.