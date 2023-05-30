Air Jordan 17
Släpptes ursprungligen
(2002)
Designer
(WILSON SMITH III)
Föremålets ursprung
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg
(WHITE/VARSITY RED – CHARCOAL)
Ursprungligt pris
(200 USD)
Produktkod
(302720-161)
Air Jordan 17
Släpptes ursprungligen (2002)
Designer (WILSON SMITH III)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg (WHITE/VARSITY RED – CHARCOAL)
Ursprungligt pris (200 USD)
Produktkod (302720-161)
Magikern kommer tillbaka
Under NBA-säsongen 2001-2002 återvände MJ till spelet efter sin andra pensionering – den här gången som spelare i Washington Wizards. Som ett led i firandet av hans återkomst tog Nike tillbaka designern Wilson Smith lll för att skapa en Air Jordan som fångade ögonblicket. För att ge uttryck åt MJ:s trollkonster i luften och förmåga att improvisera i luften hämtade AJ 17:s design inspiration från jazzmusikens improvisationer. När designprocessen för AJ 17 inleddes tog Jordan Brand med den första musikern, jazzspelaren Mike Phillips, i sitt team.
Från The Vault
Skapad för smidigt spel
Inspirerad av jazzens improvisatoriska flöde använde sig Smith av böljande linjer som ett viktigt inslag i AJ 17 och accentuerade skon med noter på snörändarna. Skon ville kombinera funktion och stil och hade därför en Zoom Air-enhet i hälen, en mellanfotsplatta i fullängd och en TPU-hälstabilisator. På sin tid var AJ 17 de dyraste AJ:s som någonsin skapats med ett försäljningspris på 200 USD. Det innovativa förpackningssystemet återspeglade skons inspirationskällor och AJ17 levererades i en metallportföj passande för en turnerande jazzmusiker samt en digital guide till skons design.