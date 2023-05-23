Air Jordan Collection
Air Jordan 16
Släpptes ursprungligen
(2001)
Designer
(WILSON SMITH III)
Föremålets ursprung
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg
(BLACK/VARSITY RED)
Ursprungligt pris
(160 USD)
Produktkod
(136059-061)
Air Jordan 16
Släpptes ursprungligen (2001)
Designer (WILSON SMITH III)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg (BLACK/VARSITY RED)
Ursprungligt pris (160 USD)
Produktkod (136059-061)
Jordan kliver fram
I början av säsongen 2001-2002 höll Michael Jordan fortfarande på att bi varm i kläderna i rollen som president för Washington Wizards. Med en ny designer för första gången på över ett decennium fångade Air Jordan 16 denna övergångsperiod med ett avtagbart magnetiskt snörskydd. Höljet gjorde det möjligt för skon att omvandlas från basketsko till modeprodukt och passade särskilt bra när Jordan chockade världen genom att också börja spela för Wizards under försäsongen 2001.
Från The Vault
Definitivt His Airness
Även om snörskyddet blev AJ16:s visitkort hämtade skon också inspiration från och uppdaterade några av de mest distinkta designelementen i Jordan-katalogen. Detaljer i blankläder och en genomskinlig sula förankrade skon i det ikoniska arvet samtidigt som den kombinerade nya detaljer som passade Jordans chockerande återkomst till spelet.