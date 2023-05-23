I början av säsongen 2001-2002 höll Michael Jordan fortfarande på att bi varm i kläderna i rollen som president för Washington Wizards. Med en ny designer för första gången på över ett decennium fångade Air Jordan 16 denna övergångsperiod med ett avtagbart magnetiskt snörskydd. Höljet gjorde det möjligt för skon att omvandlas från basketsko till modeprodukt och passade särskilt bra när Jordan chockade världen genom att också börja spela för Wizards under försäsongen 2001.