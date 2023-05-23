Air Jordan 15
Släpptes ursprungligen
(1999)
Designer
(TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg
(FLINT GREY / WHITE)
Ursprungligt pris
(150 USD)
Produktkod
(136011-101)
Air Jordan 15
Släpptes ursprungligen (1999)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg (FLINT GREY / WHITE)
Ursprungligt pris (150 USD)
Produktkod (136011-101)
Framgångssagan lever vidare
När Michael Jordan gick in för att pensionera sig igen fanns det ingen antydan om att Air Jordan-linjen skulle gå samma väg. Air Jordan 15 fortsatte MJ:s arv med en vävd överdel i Kevlar®-aramidfiber som hämtade inspiration från stridsflygplanet X-15.
Från The Vault
Utvecklad för framgång
Jordan 15 designades med inspiration från världens snabbaste bemannade flygplan, med en unik MJ-detalj: den framstickande plösen med referens till Jordans tunga som stack ut när han flög fram på basketplanen. Och även om han inte bar dem där använde Jordan skorna tillsammans med de kostymer som blev hans nya uniform, lika sofistikerad i affärsvärlden som inom basketen.