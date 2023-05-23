Jordan 15 designades med inspiration från världens snabbaste bemannade flygplan, med en unik MJ-detalj: den framstickande plösen med referens till Jordans tunga som stack ut när han flög fram på basketplanen. Och även om han inte bar dem där använde Jordan skorna tillsammans med de kostymer som blev hans nya uniform, lika sofistikerad i affärsvärlden som inom basketen.