För att ge spelarna en känsla av kattlik smidighet försågs Air Jordan 13 med innovationer som en kolfiberplatta och Zoom Air. AJ 13 släpptes i sju OG-versioner, innan MJ för första gången meddelade att han skulle dra sig tillbaka som mästare. Skon släpptes som retroversion 2004, med nya färgkombinationer i begränsad upplaga i hög och låg modell för män och kvinnor – och sedan igen 2006, 2011, 2013, 2014 och 2015. Jordans långvariga samarbete med Spike Lee fortsatte också och 1998 syntes skon i He Got Game och bars av Jake Shuttlesworth som spelades av Denzel Washington, vilket gav retroskon från 2013 smeknamnet "Black Toe".



