Air Jordan Collection
Air Jordan 13
Släpptes ursprungligen (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg (BLACK/VARSITY RED)
Ursprungligt pris (150 USD)
Produktkod (136002-062)
Air Jordan 13
Släpptes ursprungligen (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg (BLACK/VARSITY RED)
Ursprungligt pris (150 USD)
Produktkod (136002-062)
Den svarta katten visar klorna
Michael Jordan kallas "Black Cat" på grund av sin oöverträffade kombination av styrka och smidighet som ständigt ställde till det för motståndarna och fick dem ur balans. Jordan utmanövrerade sina motspelare under hela säsongen 1997–98 tack vare sin helt unika skicklighet. Tinker Hatfield inspirerades av panterns rovdjursinstinkter, kraft och smidighet när han skapade Air Jordan 13 – med en okonventionell holografisk ögon-logga och en yttersula som liknar en pantertass.
Från The Vault
Trotsar konventionerna
För att ge spelarna en känsla av kattlik smidighet försågs Air Jordan 13 med innovationer som en kolfiberplatta och Zoom Air. AJ 13 släpptes i sju OG-versioner, innan MJ för första gången meddelade att han skulle dra sig tillbaka som mästare. Skon släpptes som retroversion 2004, med nya färgkombinationer i begränsad upplaga i hög och låg modell för män och kvinnor – och sedan igen 2006, 2011, 2013, 2014 och 2015. Jordans långvariga samarbete med Spike Lee fortsatte också och 1998 syntes skon i He Got Game och bars av Jake Shuttlesworth som spelades av Denzel Washington, vilket gav retroskon från 2013 smeknamnet "Black Toe".