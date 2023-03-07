Kollektionen Air Jordan
Air Jordan 12
Släpptes ursprungligen (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/BLACK – TAXI)
Ursprungligt pris (135 USD)
Produktkod (130690-101)
Air Jordan 12
Släpptes ursprungligen (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/BLACK – TAXI)
Ursprungligt pris (135 USD)
Produktkod (130690-101)
Jordan får matchen att hetta till
Michael Jordan fick verkligen matchen att hetta till under säsongen 1996–1997 då han stod för en av basketens mest omvälvande ögonblick någonsin. I den femte slutspelsmatchen – Jordans berömda "influensamatch" – gjorde han 38 poäng med sju rebounds och fem målpassningar mot Utah Jazz med 39,5 graders feber. Hans uthållighet hjälpte laget mot ännu en seger och blev inspirationen bakom tekniken och konstruktionen av AJ 12.
Från The Vault
Skapad för att glänsa
AJ 12 släpptes 1996 i en design av Tinker Hatfield med en svartvit färgkombination och inspiration hämtad från den japanska flaggan. Designen byggde vidare på framgångarna med de senaste Air Jordan-släppen och hade en given plats bland samlarnas favoritmodeller. År 1997 släpptes AJ 12 i en röd färgkombination och lanserades på nytt som en retromodell i andra färger under 2003, 2009 och 2016.