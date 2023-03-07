Michael Jordan fick verkligen matchen att hetta till under säsongen 1996–1997 då han stod för en av basketens mest omvälvande ögonblick någonsin. I den femte slutspelsmatchen – Jordans berömda "influensamatch" – gjorde han 38 poäng med sju rebounds och fem målpassningar mot Utah Jazz med 39,5 graders feber. Hans uthållighet hjälpte laget mot ännu en seger och blev inspirationen bakom tekniken och konstruktionen av AJ 12.