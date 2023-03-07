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Senast uppdaterad: 9 mars 2023
Lästid: 2 min

Kollektionen Air Jordan

Air Jordan 11

Släpptes ursprungligen (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/BLACK – DARK CONCORD)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (130245-101)

Air Jordan 11

Släpptes ursprungligen (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/BLACK – DARK CONCORD)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (130245-101)

Historien bakom Air Jordan 11, Skaffa SNKRS-appen

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Historien bakom Air Jordan 11, Skaffa SNKRS-appen

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MJ vägrar att ge upp

Tillbaka på planen och med fokus på segern återvände Michael Jordan till sin första hela säsong på två år i ett rasande tempo. Under en av hans hittills mest imponerande triumfer vann Jordan MVP, All-Star MVP och sin fjärde mästerskapsring och visade ligan vem som ägde planen.

Från The Vault

En ikon bland ikoner

Med sin stilrena aerodynamiska design och elegant glänsande blankläder blev Air Jordan 11 en av spelets mest eftertraktade sneakers – till och med innan debuten på bioduken i den klassiska tecknade filmen Space Jam. AJ 11 blev omedelbart en favorit bland spelare och visar fortfarande upp en oslagbar mix av elegans och attityd.

Färgkombinationer

Ursprungligen publicerad: 7 mars 2023