Kollektionen Air Jordan
Air Jordan 11
Släpptes ursprungligen (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/BLACK – DARK CONCORD)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (130245-101)
Air Jordan 11
Släpptes ursprungligen (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (WHITE/BLACK – DARK CONCORD)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (130245-101)
MJ vägrar att ge upp
Tillbaka på planen och med fokus på segern återvände Michael Jordan till sin första hela säsong på två år i ett rasande tempo. Under en av hans hittills mest imponerande triumfer vann Jordan MVP, All-Star MVP och sin fjärde mästerskapsring och visade ligan vem som ägde planen.
Från The Vault
En ikon bland ikoner
Med sin stilrena aerodynamiska design och elegant glänsande blankläder blev Air Jordan 11 en av spelets mest eftertraktade sneakers – till och med innan debuten på bioduken i den klassiska tecknade filmen Space Jam. AJ 11 blev omedelbart en favorit bland spelare och visar fortfarande upp en oslagbar mix av elegans och attityd.