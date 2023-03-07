AJ 10 hade en Air-enhet i fullängd i mellansulan och flexskåror i yttersulan för extra grepp. Från början designades den som en hyllningssko, men precis som de tidigare versionerna gav de innovativa funktionerna hos AJ 10 elitprestationer på planen. Michael Jordan bevisade det genom att sätta hela 55 poäng under den första matchen i New York den 28 mars, 1995 – den som senare skulle bli känd som Double Nickel-matchen.