Air Jordan Collection
Air Jordan 10
Släpptes ursprungligen (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg (WHITE/BLACK – LIGHT STEEL GREY)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (130209-101)
Air Jordan 10
Släpptes ursprungligen (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färg (WHITE/BLACK – LIGHT STEEL GREY)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (130209-101)
Tillbaka i allra högsta grad
Air Jordan 10 var okänd för många, även bland de största fansen, men i mitten av 90-talet skulle Michael Jordan ändra på det. Skon designades visserligen medan han själv hade paus från basketen, men MJ:s återkomst säsongen 1994–95 låg helt rätt i tiden för att han skulle bära den på planen – med hans tillfälliga nummer 45 på sidan.
Från The Vault
En hyllning som tar en ny vändning
AJ 10 hade en Air-enhet i fullängd i mellansulan och flexskåror i yttersulan för extra grepp. Från början designades den som en hyllningssko, men precis som de tidigare versionerna gav de innovativa funktionerna hos AJ 10 elitprestationer på planen. Michael Jordan bevisade det genom att sätta hela 55 poäng under den första matchen i New York den 28 mars, 1995 – den som senare skulle bli känd som Double Nickel-matchen.