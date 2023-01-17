Air Jordan 1
Släpptes ursprungligen (1985)
Designer (PETER MOORE)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (BLACK/RED)
Ursprungligt pris (65 USD)
Produktkod (4281)
Air Jordan 1
Släpptes ursprungligen (1985)
Designer (PETER MOORE)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (BLACK/RED)
Ursprungligt pris (65 USD)
Produktkod (4281)
Nummer 1 som blev början på allt
En klassiker som förändrade spelet direkt. Air Jordan släpptes 1985 och tog snabbt hela världen med storm tack vare samma starka karisma som Michael Jordan själv.
Från The Vault
Gränsbrytande dominans från dag ett
Den första flerfärgade sko som någonsin bars i NBA var OG-färgkombinationen i svart och rött. Den förbjöds inledningsvis, eftersom den bröt mot ligans klädpolicy. Straffet var böter på 5 000 USD för varje match den användes. Idag lever originalet vidare genom Air Jordan 1 Retro som hyllar en legend som utvecklade spelets kreativa potential och omdefinierade basketens koppling till stil och kultur.