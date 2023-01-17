Den första flerfärgade sko som någonsin bars i NBA var OG-färgkombinationen i svart och rött. Den förbjöds inledningsvis, eftersom den bröt mot ligans klädpolicy. Straffet var böter på 5 000 USD för varje match den användes. Idag lever originalet vidare genom Air Jordan 1 Retro som hyllar en legend som utvecklade spelets kreativa potential och omdefinierade basketens koppling till stil och kultur.