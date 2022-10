Recebemos com pesar a notícia do falecimento de Virgil Abloh. Desde 2016, Virgil tem sido um adorado membro da família Nike, Jordan e Converse. Mostrou-se uma força criativa com uma paixão por desafiar o status quo, impulsionando uma nova visão e inspirando várias gerações ao longo do seu caminho. No entanto, mais do que um colaborador, colega e criativo prolífico, Virgil foi marido, pai, filho, irmão e amigo. Temos orgulho em dizer que somos família. Apresentamos as nossas condolências aos muitos que com ele partilhavam uma ligação. A sua ausência será imensamente sentida.