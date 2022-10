A coleção de vestuário Nike x Travis Scott inspirada nos trilhos é a personificação da união entre o conforto do vestuário desportivo e a utilidade. Inclui um hoodie, calças de treino e uma t-shirt. Com detalhes tipo cargo, o hoodie e as calças de treino são ideais para quem não sacrifica o conforto em prol da funcionalidade e vice-versa. A coleção completa é finalizada com uma t-shirt com bolso.