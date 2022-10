Combinando a moda com o desporto, a designer de Londres Martine Rose junta um estilo clássico ao look mundialmente conhecido das Nike Shox. Nascidas do desejo de equipar o futebol com uma moda relevante, elevada e contemporânea, estas sapatilhas vão além dos limites ao fundir opostos, sendo umas sapatilhas clássicas essenciais com o look rápido de chuteiras de futebol. Conferindo o seu estilo caraterístico às emblemáticas Shox precisamente na altura em que se realiza o Campeonato Europeu de Futebol Feminino da UEFA, Martine Rose apresenta as Nike Shox MR4 com colunas no calcanhar elevadas, pé alongado e biqueira pronunciada para uma estética extremamente arrojada que explora a sua linguagem de design visionária e o seu lema inclusivo e otimista. A pele sintética trabalhada com acolchoamento com relevo (e um brilho perfeito), a canelura e a cor destacam-se totalmente da paleta de materiais do futebol, enquanto o design tipo mule fácil de calçar enriquece a tua experiência no pé. O resultado: um look vitorioso tão ousado quanto revolucionário.

SKU: DQ2401-001