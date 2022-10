109,99 €

O adiamento da estreia do skateboard no palco de verão pode ter retardado alguns sonhos, mas concretizou outros. A ideia original de Parra de criar umas Nike SB Dunk Low Pro para combinar com os equipamentos de federações que estava a desenvolver nesse momento tornou-se realidade devido ao tempo adicional e a uma nova oportunidade de evoluir a sua estética de design utilizando os seus tons e estilos de assinatura.

Promovendo a sua abstração de paisagens e as suas cores de assinatura, Parra escolheu o modelo clássico Dunk Low em branco vivo como a base de um design totalmente novo e introduziu grafismos geométricos ondulados e cores em espiral com detalhes expressivos. Equilibradas por toques elegantes de branco, um Swoosh preto autónomo e palmilhas ilustradas de cobertura total, as Nike SB Parra Dunk Low Pro são a personificação do conceito de imaginação fértil.